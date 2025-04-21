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Дмитриевский химический завод в 10 раз ускорил проверку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса» ​

Дмитриевский химический завод ускорил первичную проверку контрагентов в 10 раз. Это стало возможным благодаря использованию «Контур.Фокуса». Если раньше информацию о бизнес-партнерах приходилось искать в разных источниках, то сейчас все нужные данные можно найти в одном окне сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Дмитриевский химический завод работает с несколькими тысячами клиентов и сотнями поставщиков. Компания проверяет контрагентов на всех этапах работы.

Долгое время специалисты проверяли контрагентов вручную. Использовали общедоступные источники, но с каждым годом их количество увеличивалось, времени на проверки требовалось все больше. Чтобы оптимизировать этот процесс, завод начал поиск сервиса для комплексной проверки контрагентов.

Выбор сервиса занял три месяца. За это время в компании протестировали несколько разных предложений: сравнивали возможности сервисов, удобство интерфейса, цену. Решение о выборе сервиса для проверки контрагентов принимали коллегиально: специалисты службы безопасности, юристы, коммерческий отдел, в итоге остановились на «Контур.Фокусе».

Евгений Пугачев, руководитель отдела продаж Дмитриевского химического завода: «Мы не собирали специально статистику, как ускорилась проверка контрагентов, но по моим субъективным ощущениям, теперь мы проверяем в десятки раз быстрее. Как человек, который часто использует в работе «Контур.Фокус», могу сказать, что очень удобно получать структурированную информацию о контрагенте в одном окне. Мы можем не только проверить компанию в сервисе, но и поставить ее на мониторинг, получить оповещения об изменениях».

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Объем данных о юрлицах и ИП стал очень большим — это значительно усложняет ручную проверку, особенно, если компания работает с тысячами поставщиков и клиентов. Проверка контрагентов с помощью «Контур.Фокуса» упрощает поиск и анализ данных — ключевую информацию можно получить за секунды, а затем погрузиться в детальное изучение данных, и все это в одном окне сервиса. Тем самым не только ускоряется процесс проверки и снимается рутинная нагрузка с сотрудников, но и повышается безопасность каждого этапа сделки».

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