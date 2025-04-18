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Т2 удвоила скорость мобильного интернета в Москве за пять лет

T2, российский оператор мобильной связи, увеличил скорость мобильного интернета в Москве и Подмосковье более чем в два раза в сравнении с показателями на начало 2019 г. При этом количество потребляемого абонентами трафика в 2024 г. выросло в 4,5 раза относительно 2019 г. Исследование проводилось специалистами оператора по основным маршрутам макрорегиона в дневное время. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 провела сравнительный драйв-тест (СДТ) на предмет оценки средней скорости мобильного интернета в макрорегионе «Москва». Результаты показали увеличение скоростей более чем в два раза при сопоставлении с данными на начало 2019 г.

При проведении СДТ технические специалисты брали в расчет фактическую скорость на измерительном устройстве. Драйв-тест проводился по основным маршрутам Москвы и области в дневное время, когда нагрузка на сеть не достигала пиковых значений.

Уровень потребления мобильного трафика также показал колоссальный прирост – за последние пять лет абоненты Т2 стали качать в 4,5 раза больше. Предельный прирост год к году был зафиксирован в 2020 г. по отношению к 2019 г. – 85%. Это связано с высоким темпом набора абонентской базы в первые годы присутствия оператора в столице. В 2021 г. показатель составил 41,5% в сравнении с 2020 г. На текущий момент динамика потребления скачанного трафика стабилизировалась на уровне плюс 20% год к году.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2: «Увеличение скоростей мобильного интернета – это результат регулярного рефарминга и модернизаций сети. Летом прошлого года мы провели масштабный рефарминг сразу на 500 базовых станциях в северной и северо-восточной частях Московской области, благодаря чему скорость в городах увеличилась более чем на 12%. На этот год у нас также есть большие планы, и мы поэтапно движемся к их выполнению. Основной упор мы делаем на обеспечение доступности сети LTE во всех уголках столицы и Подмосковья. Уверены, что по итогам работы в 2025 г. мы сможем заявить о еще более уверенном качестве сервиса и стабильности сети».

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