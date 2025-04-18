«СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования

«СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве приняли участие ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаил Федорук и операционный директор «СКБ Контур» Светлана Стрельникова. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Партнерство между «СКБ Контур» и НГУ — это возможность обмена опытом, знаниями, проведение конференций, презентаций и других мероприятий в сфере ИТ. Соглашение также дает возможность студентам погрузиться в реальную ИТ-среду: практики, стажировки, менторство от специалистов компании и участие в совместных проектах.

Студенты механико-математического факультета и факультета информационных технологий уже сейчас проходят разработанный «Контуром» курс C#.

Светлана Стрельникова, операционный директор «СКБ Контур»: «Соглашение — новый этап нашего сотрудничества. Уверена, он станет базой для расширения наших совместных проектов в сфере образования и научно-технического взаимодействия. «СКБ Контур» всегда рад молодым специалистам. Мы не стоит на месте, а растем и развиваемся. А значит, заинтересованы участвовать в подготовке талантов, готовы передавать им наши знания, наш опыт. Сотрудничество с НГУ позволит нам взрастить высококлассных специалистов, многие из которых, надеюсь, в будущем присоединятся к нашей команде».

Михаил Федорук, ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета: «Новосибирский университет традиционно был «кузницей кадров» для научной системы страны, и успешно справляться с этой задачей нам помогало тесное сотрудничество с Сибирским отделением РАН. В последние годы мы активно развиваем новые направления подготовки кадров для производственного сектора экономики – специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта, робототехники и космического приборостроения и т.д. В этой работе мы используем схожий подход, развивая сотрудничество с компаниями – лидерами в разных отраслях экономики, что повышает качество подготовки наших выпускников и их востребованность на рынке. Соглашение с «СКБ Контур» является для нас еще одним важным этапом в реализации этой стратегии».

«СКБ Контур» с 2008 г. развивает ИТ-образование: выплачивает гранты и стипендии, проводит стажировки и организует занятия в школе промышленной разработки. Совместно с Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина модернизирует направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Цифровая гуманитаристика», а также образовательные программы «Бизнес-информатика» и «Цифровые технологии в бизнесе». Совместно с Университетом ИТМО развивает программы дополнительного образования, проводит стажировки и стипендиальные конкурсы для лучших студентов вуза.