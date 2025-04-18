Оборудование «Атол» помогает в обслуживании клиентов сети ресторанов «Теремок»

«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, стал поставщиком оборудования сети быстрого питания «Теремок». В рамках этого проекта 150 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге были оснащены сенсорными терминалами, дополнительными мониторами, денежными ящиками, чековыми принтерами и сканерами штрих-кодов. Новое оборудование, которое работает на программном обеспечении, разработанном «Теремком», позволило ускорить процессы на местах, а также улучшить и повысить качество обслуживания покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Сеть ресторанов «Теремок» включает в себя 346 заведений в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5000 человек, принимают до 36 млн гостей.

Внедрение оборудования «Атол» также повысит эффективность работы торговых точек. Новые технологии позволят «Теремку» сократить время ожидания клиентов.

Олег Лиманский, коммерческий директор «Атол»: «Мы рады сотрудничеству с сетью «Теремок», которая известна своим высоким уровнем обслуживания и качеством продукции. Наше оборудование поможет сети не только улучшить клиентский опыт, но и оптимизировать внутренние процессы, что, безусловно, положительно скажется на повышении эффективности бизнеса».