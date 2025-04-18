CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Оборудование «Атол» помогает в обслуживании клиентов сети ресторанов «Теремок»

«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, стал поставщиком оборудования сети быстрого питания «Теремок». В рамках этого проекта 150 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге были оснащены сенсорными терминалами, дополнительными мониторами, денежными ящиками, чековыми принтерами и сканерами штрих-кодов. Новое оборудование, которое работает на программном обеспечении, разработанном «Теремком», позволило ускорить процессы на местах, а также улучшить и повысить качество обслуживания покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Сеть ресторанов «Теремок» включает в себя 346 заведений в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5000 человек, принимают до 36 млн гостей.

Внедрение оборудования «Атол» также повысит эффективность работы торговых точек. Новые технологии позволят «Теремку» сократить время ожидания клиентов.

Олег Лиманский, коммерческий директор «Атол»: «Мы рады сотрудничеству с сетью «Теремок», которая известна своим высоким уровнем обслуживания и качеством продукции. Наше оборудование поможет сети не только улучшить клиентский опыт, но и оптимизировать внутренние процессы, что, безусловно, положительно скажется на повышении эффективности бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше

«Яндекс» регистрирует бренд Yandex Store. Магазин приложений с таким названием был закрыт пять лет назад

Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна

Российский аналог Miro получил функции для крупного бизнеса

Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО

США признали Google рекламным монополистом. Власти заставят ее продать платформу управления рекламой

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153