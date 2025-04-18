CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала мобильный интернет в Арзамасе за счет перераспределения частот

МТС обновила мобильную сеть в Арзамасе. В результате проведенных работ жители города получили улучшенное качество мобильной связи, а скорость мобильного интернета в среднем выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания МТС завершила модернизацию более чем 30 базовых станций в городе Арзамас. Улучшение сети стало возможным благодаря рефармингу — процессу перераспределения частот, которые раньше использовались для стандарта 3G, на современный 4G. Этот процесс помог увеличить скорость мобильного интернета и емкость сети.

В зону улучшения качества связи попали как центральные улицы Арзамаса, так и спальные микрорайоны города. Обновленная сеть охватывает популярные места времяпрепровождения горожан: парк культуры имени Гайдара, где семьи традиционно проводят выходные; набережную реки Теши, привлекающую любителей спокойных водных пейзажей и утренних пробежек; а также Арзамасский театр драмы, известный своими яркими постановками.

Скорость мобильного интернета улучшилась возле ключевых достопримечательностей Арзамаса: Соборной площади, Арзамасского историко-художественного музея, единственного в мире музея русского патриаршества, литературно-мемориального музея имени А. П. Гайдара, Гостиных рядов и других значимых локаций. Это позволит туристам комфортно пользоваться онлайн-картами, делиться впечатлениями в социальных сетях и быстро находить полезную информацию о местных достопримечательностях.

«Арзамас привлекает туристов из Нижегородской области и соседних регионов Поволжья своим историческим наследием, архитектурой, культурными мероприятиями, которые проходят здесь регулярно. Мы провели масштабную модернизацию сети во всех районах Арзамаса, особенное внимание уделяя популярным туристическим объектам, где весной и летом наблюдается пик посещаемости. Наша работа по улучшению телеком-инфраструктуры продолжается, и мы планируем дальнейшее развитие сети как в самом Арзамасе, так и в агломерации», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle

«Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей

Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против

Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153