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Corpsoft24 автоматизировала непрерывное химическое производство ГК «ГалоПолимер»

Компания CorpSoft24 завершила проект по внедрению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью производителя химической продукции ГК «ГалоПолимер» на базе «1С:ERP. Управление холдингом». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

В состав ГК «ГалоПолимер» входят АО «ГалоПолимер», ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», АО «ГалоПолимер Пермь», ООО ТД «ГалоПолимер» и HaloPolymer Trading, Inc., отвечающие за сложную специфику производства непрерывного цикла, при которой готовую продукцию выпускают и отгружают потребителям в круглосуточном режиме.

Поставив задачу повышения эффективности бизнеса и планомерно занимаясь цифровой трансформацией активов, руководство «ГалоПолимер» приняло решение о создании единой комплексной ERP-системы, охватывающей все бизнес-процессы непрерывного химического производства, управления финансами и формирования оперативной и регламентной отчетности всех предприятий группы компаний.

Проект продлился более двух лет, включая сопровождение специалистами CorpSoft24 в режиме 24/7 в течение шести месяцев. Количество активных пользователей в ERP-системе - более 1500. Во внедренной ERP-системе используются все модули программного продукта «1С:ERP. Управление холдингом», реализован универсальный механизм расчета себестоимости выпуска готовой продукции на беспрерывном химическом производстве.

В результате проекта внедрения в ГК «ГалоПолимер» специалистами CorpSoft24 создан единый цифровой контур, обеспечивающий эффективность бизнес-процессов за счет исключения дублирования и искажения информации. Выполнена типизация и оптимизация процессов и учетных функций.

Зафиксировано повышение производительности персонала при работе в единой системе, сокращение ручного и повторного ввода данных в систему, существенное сокращение кросс-функциональных разрывов между процессами как внутри оперативного контура, так и вне его. Обеспечены сквозные взаимосвязи на всех уровнях учета. Также заказчик получил расширение аналитики данных в различных разрезах, ускорение формирования управленческой отчетности, повышение достоверности данных производственных и финансовых процессов в группе компаний.

«Проект имеет для нас стратегическое значение. Планирование и бюджетирование производственных процессов в нашей индустрии сложны, требуют глубокого погружения в отраслевую специфику. С помощью консолидированной системы мы смогли унифицировать, автоматизировать бизнес-процессы, тем самым значительно упростить работу пользователей в системе. Особенно важна надежная ИТ-инфраструктура и быстродействие информационной системы в условиях сложного химического производства, где технологические операции непрерывны и круглосуточны. В лице CorpSoft24 мы получили компетентного и надежного партнера, который выполнил поставленные цели и задачи проекта», – сказала Наталья Мачехина, руководитель направления по автоматизации холдинга «ГалоПолимер».

«Заказчик поставил перед нашей командой масштабную, амбициозную задачу – свести в единый контур автоматизации все процессы, связанные с управлением финансово-хозяйственной деятельностью своих производственных предприятий, с учетом жестких ограничений по времени, ресурсам, специфики бизнеса и сложности процессов управления группой. Для нас это был своего рода вызов, я бы сказала – ралли «Дакар», в котором нам удалось успешно финишировать благодаря эффективному взаимодействию между командами исполнителя и заказчика, максимальной вовлеченности каждой стороны в работу, грамотному планированию действий, профессионализму и ответственности специалистов, большому опыту реализации проектов с применением современных ERP-решений », – отметила Елена Шишкова, начальник отдела развития и внедрения ERP-систем компании CorpSoft24.

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