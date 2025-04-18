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Cloud4Y предоставил S3 хранилище компании «Сервиссофт»

«Сервиссофт», специализирующаяся на разработке и внедрении программного обеспечения, столкнулась с необходимостью организации надежного и масштабируемого хранилища для резервного копирования виртуальных машин (ВМ) и других данных. После анализа предложений на рынке выбор пал на решение от Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Cloud4Y предложил облачное S3-хранилище, которое позволяет сократить расходы на хранение данных и снизить нагрузку на текущие мощности; решение для хранения резервных копий, документов, архивных данных и раздачи статического контента со снижением нагрузки на основные мощности (СХД).

Объектное хранилище S3 обеспечивает высокую доступность данных и защиту от сбоев, а в случае необходимости компания может быстро масштабироваться. Используя такое хранилище, «Сервиссофт» может оперативно создавать резервные копии виртуальных машин, минимизируя риски потери данных и обеспечивая непрерывность бизнес-процессов.

В настоящее время системный интегратор использует облачные ресурсы Cloud4Y для размещения бэкапов ВМ и хранения других данных.

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