X5 и «Перекресток» запустили лаборатории в супермаркетах

X5 Group и «Перекресток» открыли лаборатории на базе двух супермаркетов торговой сети. В них внедрен ряд технологий, которые позволяют оцифровать 90% процессов в супермаркетах, проверять и масштабировать бизнес-гипотезы, повышать эффективность операционных процессов и улучшать клиентский опыт. Лаборатории расположены в магазинах на Осеннем бульваре, д. 12, корп. 1 и в ТЦ «Афимол-Сити» на Пресненской наб., д. 2. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Сейчас тестируются четыре типа технологий: CV (компьютерное зрение), Bluetooth-маячки, IoT (интернет вещей) и аудиобейджи.

Компьютерное зрение представляет собой систему «умных» камер, которые располагаются по периметру торгового зала и позволяют анализировать различные метрики, влияющие на клиентский опыт. К примеру, они отслеживают трафик, образование очередей в кассовых зонах, заканчивающиеся товары на полках, а также предпочтения покупателей. Технология помогает точнее работать с ассортиментом, адаптируя его под разные запросы, вовремя выявлять потенциальные проблемы с работой касс и автоматизировать управление запасами таким образом, чтобы необходимый товар всегда был доступен покупателю.

Bluetooth-маячки помогают оцифровывать потребительское поведение в магазинах, повышать эффективность операционных процессов и, как следствие, улучшать клиентский опыт.

Технология IoT (интернет вещей) направлена на мониторинг работы торгового оборудования для повышения комфорта покупателей и сотрудников торгового зала. Например, датчики контролируют уровень углекислого газа, температуру, освещение и другие показатели, и, при необходимости, автоматически корректируют их. Это делает процесс совершения покупок наиболее комфортным, а также контролирует общую эффективность работы оборудования в торговом зале.

Аудиобейджи используются для повышения качества сервиса обслуживания за счет анализа коммуникации сотрудников с покупателями. Информация, обработанная с использованием технологий искусственного интеллекта, позволяет проверить корректность и эффективность взаимодействия с клиентами и улучшить клиентский сервис в случае необходимости.

«Инновации и технологии – это неотъемлемая часть современного бизнеса. Ритейл в этом смысле – не исключение. Мы активно внедряем новые решения в свои бизнес-процессы и полностью открыты к работе с внешними партнерами-поставщиками технологий и стартапами, улучшающими клиентский опыт и бизнес в целом. Как раз наши лаборатории – это площадки для быстрой проверки бизнес-гипотез, направленных на достижение операционных и клиентских метрик, увеличение розничного товарооборота, а также для поиска инсайтов и выбора оптимальной целевой технологии», – сказал Сергей Андреев, директор по инновациям X5 Group.

«Торговая сеть «Перекресток» уже зарекомендовала себя как инновационный и технологичный лидер в сегменте супермаркетов. Задача лабораторий – продолжать улучшать клиентский опыт с помощью передовых технологий. Мы максимально цифровизируем пространство магазина, чтобы выявлять инсайты и очень быстро внедрять и масштабировать подтвердившие свою эффективность технологии», – сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток».