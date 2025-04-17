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Виртуальный музей ГБОУ Школа № 2057 им. И.С. Барова открылся на «3D Платформе»

В рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы, на «3D Платформе» был открыт виртуальный музей ГБОУ Школа № 2057 им. И.С. Барова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Разработанный виртуальный музей будет использоваться не только в рамках программы дополнительного образования школьников, но и при проведении уроков истории, литературы, изобразительного искусства и др. Об этом CNews сообщили представители «3D Платформы».

Исторически экспозиция школьного музея «Истоки» располагается в самом старинном здании школы в Крекшино, в здании, где в годы Великой Отечественной войны был развернут полевой военный госпиталь. Музей широко известен как в школе, так и среди местных жителей, однако, до оцифровки его экспонатов, его посещение для ребят, обучающихся в других школьных зданиях, и для гостей музея было возможно только во внеучебное время и было сопряжено со сложностями перемещения из одного здания в другое. Помещение музея небольшое, а в образовательной организации обучается несколько тысяч учеников. Стоит также отметить, что экспозиция музея постоянно пополняется экспонатами, так как в школе существует военно-патриотический клуб «Полет», являющийся молодежным крылом поискового отряда «Бумеранг ДОСААФ Наро-Фоминск». Чтобы сделать экспозицию доступной для всех учеников и широкой общественности, было принято решение оцифровки его экспонатов и создания виртуального музея на базе “3D Платформы». Благодаря этому проекту теперь учителя могут демонстрировать экспонаты школьного музея в интерактивном формате 3D-визуализации на электронных досках во время уроков. Такой формат позволяет школьникам погрузиться в детальное изучение экспонатов. Виртуальный музей помогает сохранить наследие Великой Отечественной войны и сделать доступным для жителей всей России.

«Формат 3D-визуализации повышает интерес к изучению темы Великой Отечественной войны у школьников, увеличивает вовлеченность и решает ряд вопросов организационного характера. Благодаря виртуальному музею экспозиция доступна каждому, например, учитель сможет показать экспонаты без необходимости организации переезда учеников в музей. За один день можно провести урок в школьном музее для всех 4200 учеников нашей образовательной организации: и для школьников, и для дошколят», — сказала директор школы Светлана Кусакина.

«Мы верим, что «3D Платформа» станет незаменимым инструментом для педагогов в России и в будущем — по всему миру. Разработанное нами решение позволяет превратить классы в яркие, интерактивные пространства, где ученики с удовольствием узнают новое. Первый проведенный урок с применением виртуального 3D-музея продемонстрировал эффективность подобной подачи информации», — сказал генеральный директор «3D Платформы» Константин Попов.

«Наша программа пилотных тестирований позволяет высокотехнологичному бизнесу проверить инновационные решения на городских и коммерческих площадках. Мы рады, что в рамках данной программы состоялся запуск виртуального музея для школы № 2057 им. И.С. Барова на «3D Платформе», что предоставило возможность создать инновационный образовательный контент не только для школы, но и познакомить с ним всех жителей России», — отметил руководитель программы «Пилотные тестирования инновационных решений в городе Москве» Асхаб Индарбаев.

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