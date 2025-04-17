Tom Tailor улучшил бизнес-показатели с помощью платформы iSpring Learn

Компания Tom Tailor построила систему дистанционного обучения сотрудников с помощью LMS платформы iSpring Learn, что позволило ускорить адаптацию новичков, повысить их продуктивность с первых дней работы и влиять на товарооборот. Обучение стало прозрачным и измеримым, а эффективность теперь отслеживается через интерактивные дашборды, которые предоставляют аналитику в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Tom Tailor – международный бренд, представленный в России и странах СНГ через франчайзинговые и собственные магазины, а также в партнерских мультибрендовых сетях и на интернет-площадках. В компании работают 900 сотрудников, и раньше обучение проводилось в очном формате, что требовало значительных временных и финансовых затрат. Раздаточные материалы отправлялись в регионы, но продавцы-консультанты не всегда успевали изучать новые коллекции, а отсутствие аналитики не позволяло оценивать результаты обучения. Внедрение LMS-платформы от одного из российских разработчиков облегчило процесс адаптации и обучения – сотрудники стали быстрее получать необходимую информацию и показывать необходимые результаты.

Рост бизнеса и увеличение численности персонала потребовали перехода к более эффективной, масштабируемой системе обучения. Кроме того, компании важно следовать трендам в корпоративном обучении, тестировать и внедрять новые и отвечающие запросам сотрудников технологии и форматы (SCORM, лонгриды и др.). В качестве основного инструмента была выбрана LMS-платформа iSpring Learn, которая позволяет не только обучать сотрудников, но и интегрировать обучение с коммерческими показателями компании.

На платформе iSpring Learn разработаны обучающие курсы, которые помогают сотрудникам Tom Tailor лучше изучать продуктовую линейку, повышать навыки продаж и улучшать клиентский сервис. В платформу добавлены геймификационные элементы, позволяющие сделать обучение и работу в целом интересным процессом – баллы и различные награды за прохождение курсов и другие результаты, магазин подарков, квесты, которые мотивируют сотрудников на выполнение конкретных задач. Например, в период праздников продавцам предлагается сосредоточиться на продаже подарочных карт, что напрямую влияет на их бонусы и товарооборот магазина.

Одним из ключевых нововведений стало внедрение дашбордов личной эффективности. Теперь каждый сотрудник может видеть, как обучение влияет на его KPI, анализировать динамику своей работы и важные показатели магазина. Также в режиме реального времени сотрудники могут отслеживать уровень своей зарплаты и понимать, какие действия помогут ее увеличить.

Кроме того, платформа iSpring Learn помогла улучшить коммуникацию внутри компании. Теперь каждый сотрудник, независимо от региона, имеет мгновенный доступ к важной информации, корпоративным новостям и обучающим материалам через мобильное приложение.

«Переход на дистанционное обучение с использованием платформы iSpring Learn стал важным шагом для Tom Tailor для повышения эффективности работы сотрудников и улучшения бизнес-показателей. Обучение стало прозрачным, а его ценность очевидна – сотрудники видят прямую связь между курсами, выполнением планов продаж и своим доходом. Внедрение квестов и дашбордов позволило увеличить вовлеченность и эффективность работы персонала розничной сети. В целом платформа стала экосистемой для улучшения навыков, аналитики, каналом обратной связи, коммуникации, геймификации и инструментом для роста продаж», – сказала Оксана Орлова, директор по персоналу компании Tom Tailor.

Tom Tailor продолжает развивать систему обучения и планирует внедрить дополнительные инструменты iSpring – пульс-опросы и оценку 360 градусов. Это позволит лучше понимать потребности сотрудников и реагировать на изменения в бизнесе.

«Современный ритейл требует быстрых и эффективных решений для обучения сотрудников. Онлайн-платформы не только упрощают процесс обучения, но и помогают напрямую влиять на бизнес-результаты. Интерактивные инструменты, такие как дашборды и квесты, – это пример того, как обучение может стать мощным драйвером продаж и вовлеченности сотрудников», – отметил Сергей Кондаков, генеральный директор компании Tom Tailor.

«Кейс Tom Tailor — отличный пример того, как обучение трансформирует бизнес. Когда оно становится частью ежедневной работы и напрямую связано с KPI, сотрудники воспринимают его не как формальность, а как реальный инструмент роста. Геймификация, аналитика в реальном времени и персонализированные дашборды — это не просто тренды, а работающие механизмы, которые усиливают продажи и вовлеченность команды. Платформа iSpring Learn помогает не только обучать, но и выстраивать прозрачную систему мотивации с измеримыми результатами и понятными вознаграждениями», – сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.