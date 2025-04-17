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Подтверждена совместимость платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных»

Nexign и «Ред Софт» сообщили об успешном завершении испытаний работы платформы Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных». Совместное использование решений закрывает обширный пул задач по хранению, обработке и управлению потоками данных в организации.

Разработчик высокотехнологичных решений для различных отраслей экономики Nexign и разработчик программного обеспечения компания «Ред Софт» подтвердили корректную и стабильную совместную работу Nexign Data Integrator и СУБД «Ред База Данных 5.0». Совместимость с low-code-платформой для интеграции может быть интересна организациям, желающим включить в свою ИТ-инфраструктуру «Ред Базу Данных».

Nexign Data Integrator — это универсальная low-code-платформа для интеграции данных предприятия. Она в разы ускоряет обработку и управление потоками корпоративных данных, собирает их из разнородных источников и передает в другие системы. Решение позволяет определять и отслеживать изменения в данных, выявлять несоответствие информации в разных системах и автоматически ее корректировать. Nexign Data Integrator может полностью заменить такие зарубежные аналоги как Oracle Golden Gate и IBM InfoSphere DataStage, утверждают в Nexign.

СУБД «Ред База Данных» — промышленная российская система управления базами данных. Команда «Ред Софт» самостоятельно и независимо развивает продукт, осуществляя техническую поддержку проекта на нескольких уровнях: от настройки, сопровождения и аудита до внесения сложных изменений в код СУБД. «Ред База Данных» полностью соответствует требованиям по безопасности информации к СУБД, утвержденным приказом ФСТЭК России №64 от 14 апреля 2023г., и предлагает пользователям 4 класс защиты и 4 уровень доверия. В состав продукта входят инструменты разработки, мониторинга и администрирования.

«Управление данными напрямую влияет на качество бизнес-операций компании, реализацию ее стратегических целей. Nexign Data Integrator значительно упрощает процесс сбора данных, управление их трансформацией для пользователей СУБД «Ред База Данных». Наше решение также гарантирует высочайшую скорость передачи информации — может обрабатывать более 20 тыс. транзакций в секунду», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«СУБД «Ред База Данных» разработана для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности и может использоваться для хранения и обработки персональных данных. Продукт активно используется компаниями из отраслей, чья работа строго регламентируется, процессы подразумевают своевременное предоставление отчетности, быструю обработку больших объемов данных и их безопасное хранение. Nexign Data Integrator может стать дополнительным инструментом в работе наших пользователей, оптимизировать процессы управления потоками данных в организации», — сказал Роман Симаков, менеджер продукта СУБД «Ред База Данных» и заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке.

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