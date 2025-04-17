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«МегаФон» включил 4G еще в восьми поселениях Ярославской области

Жители еще восьми небольших деревень и сел Ярославской области получили доступ к мобильной связи четвертого поколения «МегаФона». В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» оператор расширил покрытие 4G в регионе. Около 2000 человек могут пользоваться современными цифровыми сервисами и звонить по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. Об этом CNews сообщили представители«МегаФона».

Получили доступ к скоростному интернету и голосовой связи жители малых населенных пунктов шести муниципальных образований: Некрасовского, Угличского, Брейтовского, Ростовского, Пошехонского и Большесельского районов.

В числе прочих в контур 4G оператор включил села Дивная гора, Сутка и Марково, известные своими храмовыми постройками XVII-XVIII века. Сеть «МегаФона» пришла и в малочисленные населенные пункты. Например, в деревнях Шубино Угличского и Яковлевское Пошехонского районов сейчас проживают менее 150 человек, чуть более 200 человек насчитывается в селе Новое Гостилово Большесельского.

Скоростной мобильный интернет оператора появился также в деревне Заболотье, расположенного на берегу озера Согожского в Некрасовском районе. Местным жителям стали доступны звонки по технологии Voice LTE, которая обеспечивает чистый звук и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

«Жители области все активнее используют современные цифровые сервисы. Только за последний год трафик передачи данных в Ярославском регионе увеличился почти на 15%, и этот рост будет продолжаться. В среднем каждый пользователь села или деревни потребляет на 15-20% больше, чем городской житель. Чтобы сельские абоненты могли пользоваться качественной голосовой связью и быстрым интернетом, только в прошлом году мы модернизировали базовые станции в более чем 100 локациях региона и предоставили доступ к 4G-интернету еще в десяти населенных пунктах», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется в 28 регионах страны, шесть из которых относятся к Центральному Федеральному округу: Тверская, Курская, Брянская, Тамбовская, Ярославская и Ивановская области. В 2023 и 2024 гг. «МегаФон» по всей стране обеспечил современными сервисами связи более 1500 населенных пунктов с численностью до 500 человек. В 2025 г. «МегаФон» планирует подключить к мобильному интернету более 1,7 тыс. малых населенных пунктов в России. Реализация программы продолжится до 2030 г.

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