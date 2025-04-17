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ITglobal.com выделил тренды развития облачных технологий в 2025 году

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, представил ключевые тренды развития облачных технологий в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

Эксперт ITglobal.com Андрей Волкодав отметил, что с развитием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения необходимость в облачных инфраструктурах значительно увеличилась: масштабируемые вычислительные ресурсы необходимы для обработки больших объемов данных, обучения моделей и запуска ИИ-приложений. Сегодня благодаря эффективному партнерству возможно пополнение портфеля услуг без дополнительных инвестиций, обеспечивая снижение затрат и повышение эффективности.

Экспансия бизнеса в новые регионы становится еще одним важным драйвером для роста использования облачных технологий. В условиях глобализации и выхода на международные рынки предприятия нуждаются в облачных решениях, которые обеспечивают развертывание и соответствие локальным юридическим требованиям. Это позволяет компаниям управлять процессами и обеспечивать непрерывность бизнеса, минимизируя затраты и сложности строительства инфраструктуры.

«Мы наблюдаем устойчивый спрос на облачные решения, сочетающие гибкость адаптации с высоким уровнем безопасности. Важным фактором становится возможность оперативного обновления и поддержки инфраструктуры, особенно в распределенной географии. Это требует не только технической зрелости, но и понимания локальных регуляторных особенностей. В таких условиях ключевым преимуществом становится способность выстраивать инфраструктуру с учетом специфики юрисдикций и индивидуальных задач бизнеса», — сказал Андрей Волкодав, архитектор решений ITglobal.com.

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