VK Tech запустил новый модуль «Авансовый отчет» в системе КЭДО VK HR Tek

На платформе кадрового электронного документооборота VK HR Tek появился новый модуль «Авансовый отчет». Он предназначен для автоматизации работы с документами по командировочным, транспортным, представительским и товарным расходам. Модуль позволяет сотрудникам формировать заявки на основании расходных документов, валидировать чеки в ФНС и передавать информацию напрямую в бухгалтерию. Об этом CNews сообщили представители VK.

С помощью модуля сотрудники могут распознавать чеки по QR-кодам внутри заявки, автоматически передавать их на проверку в ФНС через API, создавать авансовые отчеты в «1С» и отправлять их в бухгалтерию. Данные из чеков после проверки в ФНС автоматически переносятся в нужные поля заявки, а печатную форму авансового отчета можно подписать в системе VK HR Tek.

Модуль также позволяет организовать работу с различными типами расходов. Транспортные сотрудник указывает вручную, затем система находит нужные билеты по справочнику «1С». Товарные чеки обрабатываются аналогичным образом — данные извлекаются по QR-коду и автоматически добавляются в нужную табличную часть отчета.

Модуль поддерживает подстановку данных, выбор из существующих справочников и настройку интерфейса под требования компании. Можно настроить отображение отчета в «1С», сопоставление полей из заявки с документами и номенклатурами, а также гибко управлять составом и логикой формы.

«Благодаря гибким настройкам модуль «Авансовый отчет» можно адаптировать под разные бизнес-процессы. Наша главная цель — сделать работу с сервисом удобным и для самого сотрудника, и для тех, кто обрабатывает заявки на потоке», — сказал руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.