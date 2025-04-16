«Т1»: ИИ-помощники увеличивают прибыль и сокращают издержки

По итогам 2024 г. общий объем инвестиций в ИИ-проекты России вырос на 36% и достиг 305 млрд руб. Такая динамика отражает реальную заинтересованность бизнеса в прикладных решениях на базе искусственного интеллекта. Одни из самых востребованных, как утверждают эксперты ИТ-холдинга «Т1», — цифровые помощники, которые сегодня есть и у бухгалтера, и у сталевара. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Эксперты «Т1» ожидают со стороны компаний дальнейшего роста капиталовложений в бизнес-решения, построенные на новых технологиях, на уровне 20-30% в год. Это объясняется тем, что предприятия получают инструменты для повышения операционной эффективности и лояльности клиентов и сотрудников, сокращения издержек. Кроме того, автоматизация с помощью ИИ позволяет наращивать темпы производства в условиях кадрового дефицита.

«Все больше российских компаний рассматривают ИИ как важный повседневный инструмент и источник увеличения прибыли. В 2024 г. российские компании стали чаще использовать ИИ в основной операционной деятельности: в целом за год показатель увеличился до 74% с 62%, — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1». — Причина этого очевидна: бизнес увидел реальный эффект, который проявляется, в том числе в сокращении числа аварий, росте эффективности, снижении зависимости от человеческого фактора. Причем, наиболее активны во внедрении инновационных инструментов молодые и быстро растущие компании, которые считают это значимым фактором конкурентоспособности. Число тех, кто готов инвестировать в ИИ в этом сегменте достигло 40%. Это и есть главный признак того, что искусственный интеллект перестал быть «технологией будущего» и стал частью деловой реальности».

По мнению экспертов ИТ-холдинга, решения на базе ИИ незаменимы при обработке корреспонденции и документов, в управлении персоналом и оценке качества обслуживания. Опыт использования цифровых ассистентов демонстрирует снижение нагрузки на сотрудников, так как 54% их рабочего времени уходит на организацию взаимодействий, координацию и поиск данных.

Среди актуальных сценариев для ИИ — борьба с коррупцией через анализ данных. Например, платформа «Мирион» на основе графовых моделей отмечает завышение цен или привлечение одних и тех же поставщиков, и автоматически формирует отчеты для проверок. Это позволяет полностью исключить подозрительные тендеры и сократить число нарушений при закупках на 25%.

Постепенно звание лидеров в ИИ переходит к достаточно консервативным отраслям  промышленности, в том числе нефтегазовой, к металлургическим компаниям, которые активно развивают специализированные ИТ-продукты. В этих отраслях наиболее востребованы две группы решений на основе ИИ. Во-первых, системы компьютерного зрения для контроля качества продукции и мониторинга экстренных ситуаций. Во-вторых, цифровые помощники, повышающие эффективность и безопасность производственных процессов. Также все больше в промышленности пользуются спросом такие ИИ-технологии, как предиктивная аналитика, безопасная обработка данных и оптимизационные решения.

Благодаря системам на базе машинного обучения предприятия сокращают простои, заранее выявляют признаки аварий и тем самым снижают риски. В отдельных проектах применение ИИ позволило сократить количество несчастных случаев за счет автоматического мониторинга соблюдения техники безопасности. По оценке Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ), вклад ИИ в промышленность к 2035 г. может достичь 7,7 трлн руб.

В ТЭК ИИ используется для интеллектуального управления сетями и прогнозирования нагрузки, оптимизации производственных процессов. Это особенно важно в регионах с устаревшей инфраструктурой, где даже кратковременные сбои могут иметь критические последствия. Отрасль занимает третье место по реализации ИИ-проектов. В ТЭК доля организаций, использующих ИИ, достигла 58%. Крупные компании используют нейросети для прогнозирования тенденций, управления энергосетями и предотвращения аварий.