«СТА Карго» запустила умную инвентаризацию с помощью «Яндекс Роботикс»

«Яндекс Роботикс» внедрила робота-инвентаризатора на складе «СТА Карго» – логистической компании, которая занимается хранением, обработкой и доставкой товаров для других бизнесов. Благодаря этому точность учета на складе выросла до 96%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Роботикс».

Раньше инвентаризация велась вручную: данные о грузах и их расположении на складе проверяли выборочно, что не давало нужной точности. Полный учет был возможен только при остановке работы склада. Особенно сложно было учитывать крупногабаритные грузы, которые занимали несколько полок, но в системе значились как стоящие на одной. Из-за этого невозможно было точно понять, где есть свободные места.

Чтобы решить эти задачи, «Яндекс Роботикс» запустила на складе робота-инвентаризатора. Учитывая особенности планировки — узкие аллеи и плотную расстановку ячеек, — робота доработали. Например, чтобы робот мог видеть ячейки хранения и палеты без «слепых зон», команда «Яндекс Роботикс» установила 12 камер. Также команда улучшила систему распознавания текста (OCR) и обучила робота считывать более 20 форматов кодов, включая нестандартные шифры разных компаний.

Благодаря этому на тестах робот проезжал одну аллею склада за четыре минуты, фиксируя содержимое каждой ячейки и сверяя данные с системой WMS (Warehouse Management System — система управления складом, обеспечивающая контроль размещения, перемещения и учета товаров). Раньше на это у сотрудников уходил целый день. Робот также позволил выявить ошибки в данных WMS — дублирующиеся записи, неправильно отмеченные пустые ячейки и несоответствия между фактическим и системным размещением груза.

После запуска робота в постоянный режим «СТА Карго» добилась ощутимых результатов: точность данных в WMS выросла с 89% до 96%; объем заполненных и проверенных данных в WMS вырос с 50% до 90%; сотрудники ушли от рутинных проверок и занялись более важными задачами, которые нельзя автоматизировать.

В ближайшее время «СТА Карго» внедрит единые QR-этикетки для всех типов грузов — это упростит учет и ускорит работу склада.

Павел Трехденов, директор складского комплекса «СТА Карго» «Ориентир-Север» в Москве: «Внедрение робота решило сразу несколько важных задач. Мы больше не тратим время на ручные проверки и можем проводить инвентаризацию без остановки процессов. Особенно заметно это при работе с крупными грузами — теперь мы точно знаем, где они лежат, и можем лучше использовать склад. Это снижает затраты, ускоряет работу и делает наши услуги выгоднее для клиентов».

Евгений Михайленко, руководитель направления развития бизнеса вендора в «Яндекс Роботикс»: «Роботизация на складе — это уже не эксперимент, а надежное решение. Мы видим, как технологии меняют подход к инвентаризации: теперь ее можно проводить регулярно, быстро и точно, не прерывая процессы. Это дает бизнесу возможность гибко управлять ресурсами и фокусироваться на развитии».