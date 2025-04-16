«Сколково» запускает платформу по внедрению генеративного ИИ в промышленность

Фонд «Сколково» разработал программу ProGenAI по развитию и распространению генеративного искусственного интеллекта в промышленных отраслях. Она позволит аккумулировать и систематизировать передовые разработки партнеров Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в интересах крупнейших производств и призвана обеспечить их готовность к новому технологическому укладу. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

На платформе ProGenAI будет реализована многогранная сквозная экспертиза по поддержке внедрений генеративного искусственного интеллекта в промышленность на всех этапах процесса – от НИОКР до масштабирования на производстве.

«Конкуренция в глобальной гонке разработчиков генеративного искусственного интеллекта (GenAI) ставит Россию перед серьезными вызовами из-за разницы в объеме инвестиций и физической инфраструктуры ведущих вендоров. Асимметричное развитие отечественных вендоров возможно за счет массового промышленного внедрения, стимулирующего постоянный приток данных для обучения моделей и получение ценной обратной связи. Экспериментируя с генеративным ИИ уже сейчас, компании различных секторов экономики значительно увеличивают шансы встроиться в стремительно растущую на мировом уровне конкурентоспособность», – сказал Сергей Дутов, директор по корпоративным инновациям Фонда «Сколково».

В числе партнеров проекта ведущие исследовательские центры страны, такие как «Сколтех» и АИРИ, что позволит участникам иметь доступ к передовым методам и алгоритмам, разрабатывать решения для производства. Партнерами «Сколково» являются все ключевые вендоры MLLM – Сбербанк, «Яндекс», MTC. Важным элементом процесса внедрения передовых решений, помимо НИОКР и мультимодальных моделей, является кастомизация разработок и интеграция. В этой части партнерами платформы выступили ИТ-компании «Рексофт», «Софтлайн», ИЦ «Ай-Теко». Используя внутреннюю экспертизу и продукты более 300 ИИ-стартапов Фонда, они формируют решение в промышленности.

Индустриальные корпорации, пилотирующие технологии генеративного ИИ в производстве, в числе которых «Норникель», «Газпромнефть», НЛМК, РМК, «Сибур» и др., поделятся с участниками проекта накопленным передовым опытом.

В ходе проведенного исследования с участниками платформы ProGenAI были проанализированы более 30 практик применения GenAI в различных секторах экономики России и 100 международных кейсов, сформирована база лучших практик использования генеративного ИИ в промышленности.

В качестве практических инструментов, нацеленных на успешное решение задач по внедрению генеративного ИИ на производствах, платформа ProGenAI обеспечит доступ к стратегическому консалтингу, предоставит возможность получения аналитики, в том числе необходимой индустриальной специфики, вовлечение в специально разработанные образовательные программы, а также чемпионаты по GenAI в вузах. Для лучших пилотных внедрений предполагаются различные виды финансовой, грантовой поддержки, а также иные преференции.