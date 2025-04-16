Производство OpenYard выпустило первую партию серверных материнских плат на процессорах Intel 4 поколения

На производственном комплексе OpenYard в Рязанской области освоен серийный выпуск материнских плат для серверного оборудования на базе процессоров 4 и 5 поколений. Компания также обновила весь стек вспомогательных плат, бэкплейны и райзеры, которые с 2025 г. изготавливаются на отечественном текстолите. В настоящее время идет процесс включения серверов на базе новых плат в реестр Минпромторга РФ.

OpenYard объявил об успешном освоении нового технологического процесса по выпуску материнских плат нового поколения. На базе производственного комплекса компании, расположенного в Рязанской области, дан старт серийному производству полного стека плат для серверных решений OpenYard.

Новая материнская плата содержит: чипсет Intel C741, два сокета LGA 4677 (максимальный TDP на процессор 350 Вт), 32 слота оперативной памяти DDR5 и PCIe Gen5. Изделия имеют обновленный дизайн: по специальному заказу OpenYard в основу плат, бэкплейнов и райзеров лег текстолит черного цвета, выпущенный на территории Российской Федерации.

Антон Варшавский, директор производства OpenYard, сказал: «Выпуск материнских плат нового поколения и всех сопутствующих плат – важный шаг для OpenYard на пути к расширению продуктовой линейки и запуску принципиально новых серверных продуктов для российского бизнеса. Наш производственный комплекс успешно освоил технологический процесс, и теперь мы можем предоставить заказчикам продукцию нового поколения, а доверенным партнерам – возможность контрактного производства плат любого уровня сложности на базе производственного комплекса OpenYard в Рязанской области».

Производственный комплекс обладает широкими возможностями для масштабирования и ориентирован не только на выпуск собственной продукции OpenYard, но и на контрактное производство.