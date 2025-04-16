Directum и «Плаут Консалтинг» стали партнерами в сфере цифровизации бизнеса

Сотрудничество нацелено на поддержку компаний при переходе на отечественное программное обеспечение.Экспертиза «Плаут Консалтинг» в сфере внедрения ИТ-решений в различных отраслях — от фармацевтики до финансовых услуг — в сочетании с функциональностью платформы Directum RX поможет компаниям комплексно подойти к цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Решения будут адаптированы под конкретные задачи организации заказчика и интегрированы в существующую ИТ-архитектуру без сбоев и простоев. Directum и «Плаут Консалтинг» планируют совместно развивать проекты по цифровизации документооборота, автоматизации согласований, управлению договорами и внутренними процессами.

«Осознавая потребности клиентов в быстром нахождении качественных российских решений, способных эффективно заменить зарубежные аналоги, мы тщательно выбираем наших партнеров. Directum является одним из ведущих вендоров на российском рынке ECM/BPM-систем. Наша экспертиза в области внедрений в различных отраслях, в сочетании с высококлассным продуктом Directum, позволяет клиентам значительно повысить эффективность решения бизнес-задач. Мы рады расширить наш портфель, добавив российские продукты Directum, которые имеют многолетний опыт успешного применения в России и СНГ.В настоящее время мы предлагаем широкий спектр отечественных решений для наших клиентов. Наш опыт и знания в сопровождении ИТ-экосистем заказчиков позволяют нам проводить анализ бизнес-процессов, осуществлять внедрение и обеспечивать бесшовную и оперативную интеграцию нового программного обеспечения с уже существующими приложениями, – сказал Олег Лузгинов, управляющий партнер ООО «Плаут Консалтинг».

«В лице ООО «Плаут Консалтинг» мы видим надежного партнера. Профессиональный подход к выстраиванию деловых отношений и наличие релевантных кейсов позволят оптимально интегрировать систему в ИТ-контур заказчика, сокращая потери ресурсов на рутинных шаблонных операциях», – сказал Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.