CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Directum и «Плаут Консалтинг» стали партнерами в сфере цифровизации бизнеса

Сотрудничество нацелено на поддержку компаний при переходе на отечественное программное обеспечение.Экспертиза «Плаут Консалтинг» в сфере внедрения ИТ-решений в различных отраслях — от фармацевтики до финансовых услуг — в сочетании с функциональностью платформы Directum RX поможет компаниям комплексно подойти к цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Решения будут адаптированы под конкретные задачи организации заказчика и интегрированы в существующую ИТ-архитектуру без сбоев и простоев. Directum и «Плаут Консалтинг» планируют совместно развивать проекты по цифровизации документооборота, автоматизации согласований, управлению договорами и внутренними процессами.

«Осознавая потребности клиентов в быстром нахождении качественных российских решений, способных эффективно заменить зарубежные аналоги, мы тщательно выбираем наших партнеров. Directum является одним из ведущих вендоров на российском рынке ECM/BPM-систем. Наша экспертиза в области внедрений в различных отраслях, в сочетании с высококлассным продуктом Directum, позволяет клиентам значительно повысить эффективность решения бизнес-задач. Мы рады расширить наш портфель, добавив российские продукты Directum, которые имеют многолетний опыт успешного применения в России и СНГ.В настоящее время мы предлагаем широкий спектр отечественных решений для наших клиентов. Наш опыт и знания в сопровождении ИТ-экосистем заказчиков позволяют нам проводить анализ бизнес-процессов, осуществлять внедрение и обеспечивать бесшовную и оперативную интеграцию нового программного обеспечения с уже существующими приложениями, – сказал Олег Лузгинов, управляющий партнер ООО «Плаут Консалтинг».

«В лице ООО «Плаут Консалтинг» мы видим надежного партнера. Профессиональный подход к выстраиванию деловых отношений и наличие релевантных кейсов позволят оптимально интегрировать систему в ИТ-контур заказчика, сокращая потери ресурсов на рутинных шаблонных операциях», – сказал Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад

В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion

Чтобы «поставить заслон переклейкам», власти хотят ввести для чипов особые «баллы российскости»

«Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными

Российским ПО и автоматикой оснастят томограф для термоядерного реактора, который строится во Франции

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153