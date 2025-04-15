Технопарк суверенных ИТ-решений в ИТ-Академии ТУСУРа будет работать с продуктами «Группы Астра»

В Томске открылся технопарк суверенных ИТ-решений, партнером которого выступила «Группа Астра». Он создан в рамках программы развития «Приоритет 2030» с целью популяризации и распространения отечественных ИТ-решений в сфере образования, науки, государственного управления и других сферах деятельности. Взаимодействие университета и производителей отечественных программных и аппаратных решений призвано ускорить процесс перехода российской ИТ-инфраструктуры на отечественные решения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Сердцем технопарка является Центр суверенных технологий (ЦСТ), на который возложены задачи импортозамещения в ИТ-сфере «под ключ». Его специалисты будут тестировать работоспособность и совместимость отечественных решений, оказывать их пользователям экспертную и техническую поддержку, продвигать российские технологии в образовательный процесс.

На территории Технопарка расположены: Центр суверенных технологий (ЦСТ) — отдел, непосредственно курирующий процессы импортозамещения; Центр цифровых компетенций, созданный совместно с ООО «Газпром трансгаз Томск» для подготовки квалифицированных ИТ-специалистов различного профиля; отдел разработки и искусственного интеллекта; видеостудия «Джалинга» - автоматизированная видеостудия от отечественного производителя, позволяющая создавать видеоконтент.

Партнеры ЦСТ - производители программного и аппаратного обеспечения. Взаимодействие университета и производителей отечественных программных и аппаратных решений призвано ускорить процесс перехода на суверенные решения ИТ-инфраструктуры и создание полигона тестирования и развития суверенных ИТ-решений.

«Группа Астра» в рамках проекта развернула свои решения: ОС Astra Linux, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk и др. Есть планы по дальнейшему применению остальных продуктов из экосистемы.

«Мы видим спрос на абсолютно любые наши инфраструктурные решения не только со стороны бизнеса, государства, но и тех, кто получает знания. Поэтому важность открытия Центра суверенных технологий сложно переоценить. Образование в числе приоритетных направлений группы «Астра» и свое присутствие здесь мы будем только расширять, в первую очередь, за счет уже представленных продуктов и нашей экосистемы решений в целом», — сказал руководитель региональных продаж в СФО «Группы Астра» Алексей Наливайко.

«Сегодня мы достигли того уровня, когда ИТ-продукты, созданные в нашей стране и нашими специалистами, являются уже не просто попыткой скопировать зарубежный опыт, а представляют собой серьезные решения, которыми хочется пользоваться на постоянной основе. Наглядно, на своем собственном примере, мы демонстрируем, что переход на отечественные технологии является удобным и эффективным решением», — отметил начальник Центра суверенных технологий Сергей Харьков.

Проректор по программам развития и цифровой трансформации ТУСУР Елена Кузьмина отметила, что открытие Технопарка суверенных ИТ-решений в ТУСУР позволяет выстраивать системные отношения университета с лидерами ИТ-отрасли, ускорять импортозамещение ИТ-инфраструктуры для государственных организаций и региональных предприятий. В технопарке открываются авторизованные учебные центры партнеров, которые обеспечат интеграцию новых технологий в образовательный процесс, создают условия сертификации студентов и преподавателей, а также внешних заказчиков.