T2 ускорил мобильный интернет в Горячем Ключе

T2, российский оператор мобильной связи, провел рефарминг сети в Горячем Ключе в преддверии старта курортного сезона. Модернизация позволила увеличить скорость мобильного интернета на 30%. Дополнительно T2 установил на территории города-курорта новое оборудование, значительно расширив зону покрытия и емкость сети. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 модернизировал сеть и провел рефарминг на территории Горячего ключа – одного из старейших бальнеологических курортов в Краснодарском крае. В преддверии отпускного сезона оператор перераспределил часть частотного диапазона 2100 МГц, задействованного в сетях 3G, в стандарт LTE. Благодаря проведенным работам средняя скорость мобильного интернета T2 в городе выросла на 30%.

Улучшения коснулись всей территории Горячего Ключа, что позволило увеличить передачу данных в сети 4G не только на открытом пространстве, но и внутри зданий. Технические работы затронули парки, достопримечательности, санатории, гостиницы, торговые центры, спальные микрорайоны и частный сектор, а также улицу Ленина – центральную точку притяжения местных жителей и многочисленных туристов, большая часть которой является пешеходной.

Дополнительно техническая дирекция компании установила в Горячем Ключе новое оборудование. Зона покрытия и емкость сети были увеличены во всех районах города, в том числе – на улицах Хадыженская, Горная, Кириченко и др.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Горячий Ключ – один из старейших курортов юга России. Ежегодно он привлекает к себе внимание сотен тысяч туристов со всей страны, среди которых много наших абонентов. Чтобы они комфортно пользовались всеми привычными сервисами даже во время «горячего» курортного сезона, мы активно модернизируем и развиваем сетевую инфраструктуру, уделяя внимание как общественным пространствам, так и жилому сектору. Процедура рефарминга, например, позволяет нам расширять полосу частот наиболее востребованной технологии LTE – за счет этого мы можем значительно увеличить скорость мобильного интернета и емкость сети. Жители и гости курорта уже оценили комфорт в работе с онлайн‑ресурсами – трафик увеличился в среднем на 35%».

Т2 продолжает реализацию проекта рефарминга сети в Краснодарском крае. В 2024 г. работы прошли в краевой столице, а также в Сочи, Сириусе, Анапском, Геленджикском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах. Процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G позволила увеличить среднюю скорость передачи данных от 30% до 60%.