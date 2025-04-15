МТС добавила скорости LTE в Дзержинске

МТС обновила сеть мобильной связи в поселке Дзержинск Иркутского района. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета в среднем выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели модернизацию сети на территории всего Дзержинска. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах, в том числе в микрорайоне «Современник», вблизи и внутри социальных учреждений, в которые приезжают жители Иркутска и других территорий Иркутского района –экзаменационный отдел ГИБДД, районная больница, военный комиссариат, а также в супермаркетах, скверах, остановках общественного транспорта и ближайших садоводствах.

«Качество связи в Иркутском районе находится под нашим прицельным вниманием. Дзержинск расположен в 10 минутах езды от областного центра и постоянно развивается: строятся новые жилые комплексы и соцобъекты, растет население. Чтобы жителям всегда было просторно в сети, мы проводим дополнительное обновление нашего телеком-оборудования. Сейчас мы увеличили скорость интернета за счет перевода частот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.