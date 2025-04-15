«Инферит» и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно будет направлено на поддержку отечественной научной школы и обеспечение технологической основы для перспективных научных исследований. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Партнерство создаст экосистему, где ИТ-решения вендора «Инферит» могут стать технологическим фундаментом для научных инициатив, реализуемых при поддержке гильдии «Рубежи науки».

В рамках сотрудничества планируется реализация комплексных инициатив по нескольким направлениям, включая обеспечение научных проектов аппаратной и программной инфраструктурой и совместную поддержку образовательных инициатив для школьников, студентов и молодых ученых в сфере ИТ и фундаментальных наук. Под этим подразумеваются и стипендиальные проекты, и поддержка таких мероприятий, как всероссийские хакатоны и технологические конкурсы по решению актуальных задач.

Отдельное направление сотрудничества — содействие в развитии человеческого потенциала и подготовке квалифицированных кадров для ИТ-отрасли и космических исследований. Это важный стратегический вектор партнерства, отвечающий долгосрочным интересам технологического развития России. Особое внимание будет уделено медийным и просветительским проектам, которые познакомят широкую аудиторию с передовыми достижениями отечественной науки.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с «Инферит» научное сообщество сможет получить доступ к ИТ-инструментам, необходимым для реализации значимых для страны проектов, а талантливые исследователи и изобретатели — ресурсы для воплощения идей.

«Партнерство между “Инферит” и гильдией “Рубежи науки” — это шаг к созданию мощной базы для научно-технического прогресса в России. Мы уверены, что синергия наших знаний и ресурсов позволит не только развивать современные технологии, но и воспитывать новое поколение исследователей, готовых решать глобальные задачи. Это сотрудничество открывает новые горизонты для отечественной науки и технологий, укрепляя позиции России как одного из ключевых игроков на международной арене», — сказал Олег Епишин, коммерческий директор «Инферит».

«Наша миссия — создавать надежный технологический фундамент для инноваций в России. Часть нашей стратегии: строить технологические мосты между бизнесом, наукой и образованием. Предоставляя современные ИТ-решения для исследовательских проектов, мы стремимся внести свой вклад в укрепление технологического потенциала России — в развитие отечественной технологической и инженерной школы, поддержать талантливых исследователей и ученых, работающих над важными для будущего нашей страны проектами», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«Достижение ключевых целей гильдии – освоения Солнечной системы и выхода Человечества в Дальний космос – требует синергии между множеством различных факторов, включающих популяризацию науки и продвижение идей наукоцентричности в обществе, выстраивание диалога между корпорациями, учеными, разработчиками технологических решений и государством, а также вовлечение бизнеса в решение задач в области фундаментальной науки и прикладных технологий. Сотрудничество с “Инферит” — пример того, как бизнес и наука могут объединять усилия для достижения общей цели — технологического лидерства России», — сказал Илья Чех, основатель научно-технологической гильдии «Рубежи науки».

Соглашение было подписано 12 апреля 2025 г. в штаб-квартире гильдии в Москве. От лица вендора соглашение подписал Иван Киреев, управляющий директор «Инферит». «Технологическое лидерство базируется на трех принципах: глубокой экспертизе, стремлении к развитию и сильной команде. “Рубежи науки” выстраивают именно такую экосистему — с акцентом на научную компетенцию, стартап-подход и развитие человеческого капитала. Для “Инферит” это партнерство — возможность быть частью этой среды и внести свой вклад в продвижение ключевых направлений», – сказал он.

В рамках партнерства будет сформирована совместная экспертная группа, которая определит приоритетные направления сотрудничества и разработает программу конкретных мероприятий. Особое внимание уделят поддержке молодежи, в руках которой будущее страны. Первые совместные инициативы в рамках партнерства планируется запустить уже во II квартале 2025 г.