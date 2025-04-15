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Грузинский девелопер Smart Development Georgia автоматизировал ценообразование с помощью Profitbase

Грузинский девелопер Smart Development Georgia внедрил Profitbase для продаж ЖК бизнес-класса в Батуми. Решение помогло девелоперу повысить качество работы со сделками и автоматизировать переоценку лотов. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Предыдущие проекты компании не требовали автоматизации продаж. Но для продаж в проекте бизнес-класса Summer 365 девелоперу понадобились цифровые инструменты. Для работы Smart Development Georgia выбрал Bitrix24 в связке с Profitbase. Вместе с менеджером компании девелопер внедрил и настроил отраслевые инструменты за один месяц.

«Когда у нас появлялись вопросы, менеджер и поддержка Profitbase быстро подключались к решению. Profitbase для CRM — это уже сформированный продукт, мы не испытали никаких трудностей при внедрении или работе», — сказал Николай Яковенко, руководитель проектов Smart Development Georgia.

Также в новом проекте Smart Development Georgia автоматизировал переоценку квартир с помощью «Динамического ценообразования» Profitbase. Теперь, когда лоты выбывают из продажи, цена на аналогичные квартиры пересчитывается автоматически. Это позволяет девелоперу корректировать цены несколько раз в неделю.

«До работы с Profitbase переоценка была хаотичной. Теперь это в прошлом. Вначале работа с Динамическим ценообразованием казалось сложной, но теперь мы меняем цены несколько раз в неделю и сразу применяем рекомендации системы», — сказал Николай Яковленко.

Внедрение цифровых инструментов помогло девелоперу повысить качество работы со сделками, автоматизировать переоценку квартир и увеличить прибыль.

«Для нас результат внедрения Profitbase — это, в первую очередь ощутимое увеличение прибыли. Стало гораздо меньше потерянных сделок, улучшилось качество общения с клиентом. Теперь мы чувствуем себя на шаг впереди всех своих конкурентов благодаря цифровым инструментам», — сказал Николай Яковенко.

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