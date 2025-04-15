ГК Simetra завершила проект по прогнозированию трафика и доходности Екатеринбургской кольцевой автодороги

Группа компаний Simetra представила результаты комплексного исследования перспективного транспортного спроса и потенциальной доходности Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Проект, выполненный по заказу ООО «Уральская специальная проектная компания (УСПК)», является стратегически важным для развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации. Об этом CNews сообщили представители ГК Simetra.

На протяжении восьми месяцев команда аналитиков Simetra проводила исследование, включающее анализ транспортных потоков, социально-экономических факторов и потребительских предпочтений жителей региона.

«Этот проект отличается комплексным подходом к моделированию дорожного трафика с учетом множества переменных, включая перспективную застройку территории и развитие улично-дорожной сети агломерации. Модель позволяет просчитать оптимальные тарифы до 2060 г.», — отметил руководитель проекта Евгений Дмитриев.

В рамках проекта было проведено обследование дорожного движения в 74 пунктах Екатеринбургской агломерации. Социологи компании Simetra опросили несколько тысяч жителей региона о транспортной подвижности и о готовности пользоваться платной дорогой.

На основе собранных данных была разработана комплексная транспортная модель, позволяющая прогнозировать интенсивность движения с учетом поэтапного ввода платных участков, определять оптимальные тарифы для всех категорий транспортных средств, а также рассчитывать доходность дороги до 2060 г. при различных сценариях развития.

В процессе моделирования была реализована методика дифференциации легковых корреспонденций на транзитные и местные, что позволило учесть перспективу бесплатного проезда для местных жителей.

«Разработанная модель показывает, что при грамотном планировании и тарификации ЕКАД может стать не только важным элементом транспортной инфраструктуры, но и экономически эффективным проектом», — сказала генеральный директор ООО «УСПК» Светлана Легкая.