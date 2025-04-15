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ДОМ.РФ: доля работающих с технологиями информационного моделирования застройщиков увеличилась до 38%

По итогам I квартала 2025 года доля работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков выросла с 30% до 38%. Такие данные представил Центр компетенций по технологиям информационного моделирования и цифровизации в жилищном строительстве ДОМ.РФ.

За этот же период количество регионов, в которых ТИМ используется в жилищном строительстве, выросло с 65 до 79. Как и в прошлом квартале, топ субъектов РФ возглавляют Москва, Московская область и Краснодарский край. В ряде регионов уровень использования ТИМ превышает 70% (Северо-Западный федеральный округ), а в столице составляет почти 90%.

«ТИМ открывает новые горизонты для всех участников строительного процесса – от проектировщиков и строителей до инвесторов и эксплуатирующих организаций. Это инструмент, который позволяет работать более прозрачно, эффективно. Кроме того, внедрение ТИМ направлено на улучшение качества жизни людей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который сегодня реализуется в стране. Более эффективное проектирование и строительство приводят к созданию надёжной, безопасной и комфортной инфраструктуры», – сказал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

С 1 июля 2024 года отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ во всех новых проектах в стадии проектирования. С 1 января 2025 года вступили в силу обязательства по их внедрению в этап строительно-монтажных работ.

«ТИМ — важный инструмент оптимизации и роста эффективности строительства. Благодаря «цифровым двойникам» объектов можно значительно сократить издержки при проектировании и дальнейшей эксплуатации зданий. Кроме того, ТИМ являются базой для создания инструментов на основе искусственного интеллекта, который мы сегодня активно внедряем в стройотрасль. С 2022 года доля компаний, применяющих ТИМ, выросла в три раза, и этот показатель продолжает расти», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

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