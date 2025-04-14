В Sitronics Group фиксируют интерес российских майнеров к центрам обработки данных

В Sitronics Group фиксируют интерес российских майнеров к центрам обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщил представитель компании.

Интерес майнеров к дата-центрам растущий, но специфический. Большинство запросов связано с реализацией не комплексных проектов под ключ, а с отдельными услугами – проектированием и строительством быстровозводимых зданий, а также создание энергетической инфраструктуры.

«Мы видим запросы от майнинговых компаний, которым интересны наши компетенции, но не в формате классического ЦОД, а скорее в части создания отдельных элементов инфраструктуры. Востребованы проектирование и строительство быстровозводимых зданий, а также обеспечение надежным электроснабжением», – сказал глава департамента ЦОД Sitronics Group Игорь Анисимов.

Также он отметил технологическую схожесть решений для искусственного интеллекта, где применяется свободное воздушное охлаждение (фрикулинг), с системами для майнинга. Для таких систем Sitronics Group разработала решение с экономайзерами для свободного охлаждения стоек – это решение с упрощенной версией экономайзера может быть задействовано и в ЦОДах для для майнинга.

Кроме того, майнинговая инфраструктура обладает большей гибкостью в вопросе отказоустойчивости по сравнению с классическими ЦОДами – для майнинга допустимы кратковременные простои. Специалисты видят в этой особенности новые возможности для оптимизации и комбинирования инфраструктурных решений. Sitronics Group, в частности, уже имеет наработки по созданию комбинированного дата-центра, где одна часть мощностей используется для майнинга, а другая – для классических задач обработки данных. Учитывая допустимость кратковременных простоев в майнинге, резервная линия электропитания классического ЦОДа может быть использована в качестве основной для майнинговой инфраструктуры.

«В комбинированном ЦОД майнинг можно разместить на той же ветке питания, которая является резервной для классической части дата-центра. Такой подход позволит разделить инвестиции в инженерную инфраструктуру и электроснабжение между двумя проектами, существенно снижая капитальные затраты», – отметил эксперт.

Строительство ЦОДов – от проектирования до технической поддержки – одна из ключевых компетенций Sitronics Group. За последние несколько лет ИТ-компания реализовала более десятка проектов в разных регионах России. В 2023 г. в Подомосковье была запущена собственная площадка для сборки модульных дата-центров. Решая задачу независимости от иностранных вендоров, разработчикам удлось заместить порядка 70% компонентов в создаваемых модульных ЦОДах на отечественные.