В МФТИ открылся Институт цифрового неба

В МФТИ на базе лабораторий, специализирующихся на космических технологиях, беспилотных и инфокоммуникационных системах, сформирован Институт цифрового неба. В его состав вошли ключевые лаборатории Физтех-школ Радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ), Аэрокосмических технологий (ФАКТ), а также ряд лабораторий Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии. Основная цель Института - создать единую систему взаимодействия технологий, сервисов и устройств в воздушном и космическом пространстве. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

«Созданием Института цифрового неба мы продолжаем формирование в МФТИ системы прикладных научных институтов, которые являются по существу нашими «внутренними» базовыми организациями. Эти институты призваны выполнять стратегические, значимые для страны, крупные научно-технологические проекты, взаимодействуя с физтех-школами также, как наши обычные базовые организации. Наряду с уже созданными, новый институт подчеркивает высокий уровень научной экспертизы МФТИ в области беспилотной авиации, освоения космоса и телекоммуникаций, и полностью соответствует стратегии университета на укрепление технологического суверенитета страны», - сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Сегодня в России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) широко используются в логистике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, телекоммуникации и мониторинге окружающей среды. Вместе с тем отсутствие цифровых платформ, различия в системах связи, недостаточная дальность полета, нехватка сертифицированных операторов и многое другое мешают ускорить их массовое внедрение. Институт цифрового неба позволит преодолеть эти барьеры и обеспечить безопасную массовую интеграцию беспилотных аппаратов.

В его состав вошли ключевые лаборатории физтех-школ ФРКТ и ФАКТ, например, плазменных двигателей и бортовых систем КА, мониторинга на базе БПЛА, робототехники и электродвижения, радиофизики, цифровых систем специального назначения и тд. Деятельность института будет осуществляться по трем ключевым направлениям:

Космическая программа. Она включает разработку отдельных компонентов и материалов спутников, плазменных двигателей, элементов системы управления и лазерной связи и других систем.

Программа по беспилотным авиационным системам охватывает создание комплекса технических решений для беспилотников, двигательных установок, инновационных материалов, систем связи и навигации, а также программно-аппаратного комплекса для моделирования БПЛА.

Программа по инфокоммуникационным системам формирует технологическую основу для концепции «бесшовного неба», создавая цифровую среду для взаимодействия всех элементов системы воздушного и космического пространства.

«В работе Института предполагается реализовать ряд уникальных технологий. Например, например, управление множеством беспилотников с помощью систем космических аппаратов, прямое управление и запрос информации с космического спутника пользователем на Земле с мобильных устройств. Разведывательные беспилотные летательные аппараты, сопровождающие атомные ледоколы в Арктике, смогут передавать информацию об обстановке в режиме реального времени на огромных расстояниях, сохраняя телеметрию. И еще много уникальных научных инициатив, которые позволят создать принципиально новую среду для беспилотных технологий, где орбитальная инфраструктура станет неотъемлемой частью системы управления воздушным движением», — сказал директор Института цифрового неба, директор по исследованиям, разработкам и коммерциализации МФТИ Сергей Гаричев.

По его словам, в ближайшие годы ожидается поэтапное внедрение беспилотных технологий, а затем массовое использование дронов в различных отраслях экономики и логистических цепях.

По оценкам экспертов, к 2035 г. общий парк беспилотников в России может достигнуть 1 млн единиц, и новая структура в составе МФТИ обеспечит не только создание новых технологических решений, но и возможности стабильного взаимодействия всех элементов, входящих в концепцию бесшовного цифрового неба.