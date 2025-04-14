В городе-спутнике Ростова-на-Дону ускорили мобильный интернет

В крупнейшем пригороде Ростова-на-Дону — Батайске — стало проще пользоваться государственными цифровыми сервисами, мессенджерами и музыкальными хостингами. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование, благодаря чему местным жителям теперь доступен быстрый мобильный интернет со скоростью передачи данных до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За последние 10 лет численность населения Батайска выросла более чем на 35 тыс. человек и составила 126,7 тыс. Город активно застраивается — появляются новые жилые комплексы, школы, детские сады и деловая инфраструктура. В ответ на растущую нагрузку «МегаФон» провел масштабное обновление оборудование, что позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета LTE на 75%. Модернизация затронула жилые дома и общеобразовательные учреждения на Комсомольской улице, миниполис «Солнечный город», а также дачное некоммерческое товарищество «Труд».

По данным аналитиков оператора, за I квартал 2025 г. объем мобильного трафика в городе увеличился на 5%. Всего за три месяца жители Батайска скачали более 744 ТБ данных — этого хватило бы, чтобы загрузить 83 тыс. фильмов в Full HD или 54 года непрерывно смотреть любимый сериал.

«Планируя технические мероприятия, мы в первую очередь ориентируемся на потребности абонентов. Батайск активно развивается, и наша задача — чтобы телеком-технологии шли в ногу со временем. Для поддержания стабильного и быстрого доступа в Сеть даже в часы пиковой нагрузки мы устанавливаем и модернизируем оборудование как в Батайске, так и в других крупных городах региона — Азове, Аксае, Таганроге», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов.