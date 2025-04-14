«Систэм Электрик» выполнила работы по автоматизации и диспетчеризации для Третьяковской галереи

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) выступила в качестве технологического поставщика и подрядчика комплексного проекта и обеспечила новый корпус Государственной Третьяковской галереи системами пожарной сигнализации, автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания Building Management System (BMS). Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

В новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной оборудованы современные выставочные пространства, мастерские по реставрации живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив. Атриум нового здания представляет собой многофункциональное общественное пространство.

Отличительной особенностью создания арт-пространства стали требования к надежности всех инженерных систем. Они должны не только обеспечивать комфорт и безопасность посетителей, но и создавать благоприятные условия для реставраторов, работающих в здании, а также поддерживать температурный режим для произведений искусства, которые должны храниться и экспонироваться при 18-20ºC и относительной влажности 50-55%.

Применение оборудования «Систэм Электрик» на каждом уровне автоматизации – от периферийных устройств до уровня платформы диспетчеризации – позволяет реализовать не только максимально бесшовную сквозную интеграцию, но и получать возможность анализа работы каждой технологической установки в рамках общего инженерного проекта здания.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев: «Гордимся, что для нового здания Государственной Третьяковской галереи выбраны наши передовые отечественные решения. Этот проект стоит в одном ряду с лучшими образцами музейной архитектуры мирового класса. Для создания собственных разработок, решающих актуальные задачи и соответствующих таким сложным запросам, мы задействуем значительные ресурсы. Подчеркну, что по ключевым направлениям нам удалось успешно заместить зарубежные аналоги, что подтверждается Минцифры России. А эффективная работа наших технологий на практике в главном музее национального искусства страны сделала проект знаковым для компании «Систэм Электрик».

Работа «Систэм Электрик» над проектом включала несколько стадий. При подготовке проекта автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания специалисты компании разработали и утвердили рабочую документацию с последующей поставкой шкафов управления, систем пожарной сигнализации, шеф-монтажом и пуско-наладочными работами.

При программировании контроллеров и систем диспетчеризации здания использовалось российское программное обеспечение Systeme Platform, разработанное компанией Systeme Soft (входит в «Систэм Электрик»). Это ПО уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности.

Systeme Platform включено в Реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, имеет масштабируемую и резервируемую архитектуру, сертификаты совместимости (Kaspersky KICS, Astra Linux, «Кибер Бэкап»), а также возможности по работе с графическими интерфейсами, картографией, аналитикой и отчетностью как исторических данных, так и в реальном времени.