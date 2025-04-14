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Операционная система «АльтерОС» совместима с платформой «Парус»

Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения и компания «Парус» подтвердили корректность работы операционной системы «АльтерОС» с платформой «Парус». Проведенные испытания показали стабильное функционирование и высокую скорость работы платформы. По результатам тестирования компании подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

«АльтерОС» — российская операционная система на базе ядра Linux, предназначенная для работы с отечественным и зарубежным ПО. Она используется в государственных организациях и коммерческих компаниях и сертифицирована ФСТЭК. Обновленная версия «АльтерОС 2025» построена на ядре Linux 6.6. Система включена в Единый реестр российского ПО.

«Парус» — платформа для цифровизации управленческих процессов в госсекторе и на производственных предприятиях, поддерживающая контуры ERP и MES. Решение обеспечивает масштабируемость, быстродействие и независимо от иностранных компонентов. Внедрение импортонезависимой версии «Парус» с поддержкой PostgreSQL и российских ОС уже ведется в государственных структурах федерального и регионального уровня.

«Мы стремимся сделать наш продукт максимально функциональным, обеспечивая совместимость с отечественными решениями. Это способствует созданию экосистемы российских софтверных продуктов на отечественных предприятиях. «АльтерОС» не только соответствует требованиям регуляторов, но и предоставляет пользователям современный, удобный интерфейс и широкие возможности в работе. Совместимость с лидерами рынка, такими как «Парус», позволяет создавать комплексные импортонезависимые решения», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами компании «АЛМИ Партнер».

«Для нас важно обеспечить совместимость с ведущими системными продуктами из Реестра ПО в условиях импортозамещения и цифрового суверенитета. При переходе госструктур и предприятий на отечественное ПО критически важно поддерживать бесперебойную работу бизнес-приложений на новых платформах. Тестирование подтвердило, что «АльтерОС» обеспечивает необходимую производительность и стабильность для работы наших систем. Это открывает дополнительные возможности для клиентов, которым требуются надежные и производительные решения», — отметил Андрей Назаров, вице-президент по развитию программных продуктов компании «Парус».

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