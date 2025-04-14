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Minervasoft и «Системный софт» заключили партнерское соглашение

Разработчик решений для управления знаниями и обучением Minervasoft и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит компаниям предложить рынку инструменты для управления знаниями и процессами, включая замену зарубежных решений, таких как Confluence, Notion, SharePoint. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

Продукты Minervasoft включены в реестр отечественного ПО. Решения компании работают в защищенном облаке или на инфраструктуре заказчика, что обеспечивает гибкость внедрения. Среди клиентов Minervasoft — «Мосэнергосбыт», «Эвотор», «Делимобиль», «Систэм Электрик» и другие российские компании.

Портфель Minervasoft включает комплексные продукты для внедрения менеджмента знаний: Minerva Knowledge (система управления знаниями), Minerva Learn (система для обучения сотрудников, клиентов и партнеров) и методология Minerva Result. Они нацелены на работу со знаниями – не только хранение в системе, но и доставку «в память» сотрудников, а также помогают создать корпоративный «мозг» для внедрения искусственного интеллекта.

Ключевые возможности KMS-системы — корпоративный поиск, совместный редактор, связка с LMS и уведомления об изменениях с отчетностью о прочтении, помощник сотрудника Minerva Copilot с генеративным ИИ и брендированный портал Minerva Portal.

«Системный софт», обладающий экспертизой в области внедрения BPM-решений, будет заниматься продвижением и внедрением продуктов Minervasoft, помогая клиентам найти комплексную систему для внедрения менеджмента знаний или перейти на импортонезависимые аналоги зарубежных продуктов.

«Партнерство с ″Системным софтом″ позволит нам быстрее и эффективнее закрывать потребности рынка. Наши продукты предлагают уникальные возможности для внедрения ИИ в бизнес-процессы, становятся надежным фундаментом для работы с новыми технологиями. Кроме того, совместно с партнером мы сможем предложить клиентам комплексный подход к управлению знаниями и обеспечить бесшовный переход на Minerva Knowledge», — отметил Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft.

«Коллеги из Minervasoft создали платформу, которая сочетает интеллектуальные технологии управления знаниями, экспертизу в обучении персонала и опыт внедрения в российских компаниях. В сочетании с нашим опытом в области внедрения BPM-решений это обеспечит нашим клиентам комплексный подход — от создания единого источника корпоративных знаний до построения эффективной системы непрерывного обучения персонала», — сказала Татьяна Литвинова, руководитель направления BPM компании «Системный софт».

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