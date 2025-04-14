Каждый восьмой работник боится увольнений из-за ИИ: 73% россиян поддерживают внедрение роботов, но не хотят терять место работы

Девелопер Level Group совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провел исследование среди 2,5 тыс. сотрудников российских компаний и соискателей, чтобы выяснить, как они воспринимают внедрение искусственного интеллекта в офис — радуются новым возможностям или боятся остаться без работы. Три из четырех респондентов готовы к ИИ, но каждый восьмой опасается, что технологии вытеснят людей. Об этом CNews сообщили представители Level Group.

Согласно результатам опроса, 73% участников готовы принять ИИ на рабочем месте — из них почти 35% принимают инициативу без оговорок, считая ее шагом к росту эффективности и освобождению времени для более сложных задач. Еще 38,5% выражают поддержку, но подчеркивают: важно сохранить рабочие места.

Каждый восьмой (12%) опасается, что роботизация приведет к сокращениям. Некоторые считают, что работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов. Еще 7% уверены, что ИИ неприменим в их профессии, а 6% не смогли сформулировать позицию — вероятно, из-за нехватки информации.

Самый популярный ответ — осторожное «за»: 38,5% готовы принять ИИ, если он не заменит человека. Такой компромиссный подход указывает на высокий уровень лояльности при сохранении критического взгляда. Лишь 7% респондентов напрямую отвергли идею внедрения ИИ, при этом сторонников почти в пять раз больше.

«Сегодня искусственный интеллект преимущественно направлен на оптимизацию интеллектуального труда и рутинных операций, связанных с креативными функциями (дизайнеры, копирайтеры) или поддержкой бизнеса (юристы, бухгалтеры). Важно, что ИИ представляет собой не альтернативу человеческому труду, а инструмент, который позволяет выполнять различные задачи более быстро и эффективно. И соискателям важно осваивать работу с этим инструментом — это один из востребованных и актуальных навыков, значимость которого будет только возрастать», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Профессия влияет на восприятие искусственного интеллекта: свыше 40% управленцев, юристов, маркетологов и ИТ-специалистов выступают «за» технологии. В строительстве, туризме и других прикладных сферах доля поддержки — около 34–37%. Наибольшие опасения — у ИТ и закупок: более 13% считают, что новые технологии создадут для них новые проблемы вместо решения старых.

Географический контекст тоже влияет на восприятие технологий. Наибольшую поддержку ИИ демонстрируют Татарстан и Саратовская область. В Красноярском крае преобладает нейтральная позиция (47,4%) — жители готовы к роботизации, но без сокращений персонала. В Москве, несмотря на столичный статус, отношение осторожное: 36,1% поддерживают внедрение нейросетей.

«Исследование показало: российские сотрудники готовы к новым технологиям, однако хотят чувствовать себя защищенными в процессе их внедрения. Поэтому сегодня для работодателей важно не только облегчать работу с помощью искусственного интеллекта, но и заботиться о сотрудниках, создавая комфортную и продуктивную среду в офисе. Именно это станет опорой, которая поможет людям адаптироваться к изменениям и уверенно чувствовать себя в новой технологической реальности», — сказала Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.