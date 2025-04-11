ГК Softline помогла «Техкорм Нутришен» перейти на платформу виртуализации HOSTVM

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг, помогла ООО «Техкорм Нутришен» перейти на российскую серверную виртуализацию HOSTVM. В результате оптимизировано использование ресурсов и улучшена безопасность инфраструктуры заказчика. Проект отвечает стратегии группы компаний по импортозамещению и развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Техкорм Нутришен» — участник производственной отрасли сельского хозяйства. Для перехода на импортонезависимые решения и повышения эффективности бизнеса заказчик обратился к ГК Softline. В рамках проекта был реализован переход на российскую платформу HOSTVM, которая инфраструктуру для обработки данных и управления корпоративными процессами.

HOSTVM — платформа виртуализации корпоративного уровня на основе гипервизора KVM для виртуализации серверов, рабочих столов и приложений. Ее модульная архитектура и поддержка REST API обеспечивают простоту интеграции с другими системами. Автоматизация операций минимизирует риски сбоев, а модуль аварийного восстановления минимизирует простои.

После перехода на платформу заказчик смог продолжить работу без снижения производительности своих бизнес-процессов. Платформа HOSTVM позволила оптимизировать использование ресурсов, затрат на ИТ-инфраструктуру и повысить уровень безопасности данных, в то время как использовать прежнее решение на базе импортного ПО стало затруднительно.

«Мы давно работаем с платформой HOSTVM, включенной в реестр отечественного ПО, и уверены в ее надежности и производительности. Сотрудничество с разработчиком HOSTVM началось в 2022 г., и новый проект стал ярким примером нашего успешного взаимодействия. Команда Softline построила инфраструктуру виртуализации сервисов для компании “Техкорм Нутришен”, успешно завершила работу в установленные сроки и готова к реализации новых проектов», — сказала Нина Логинова, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«Поддержка российской производственной отрасли — это одна из важных задач для нас. Платформа HOSTVM была создана для того, чтобы укрепить технологическую независимость и стабильность отечественного бизнеса. Мы готовы и впредь активно содействовать компаниям, стремящимся к повышению эффективности и внедрению современных решений, особенно в свете актуальных вызовов импортозамещения», — сказал Иван Климов, руководитель направления, HOSTVM.

«Мы рады сообщить об успешной реализации проекта и переходе на платформу HOSTVM. Это решение не только соответствует нашим требованиям по надежности и безопасности, но и также поддерживает инициативы по импортозамещению в стране», — сказал Александр Бавин, руководитель отдела информационных технологий «Техкорм Нутришен».