«Агропромкомплектация» тиражирует EAM-систему «1С:ТОИР Корп» на шести заводах

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», начинает масштабирование опыта цифровой трансформации технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования на ключевых предприятиях группы компаний «Агропромкомплектация». После реализации пилотного проекта на Курском мясоперерабатывающем заводе (КМПЗ), где доля аварийных ремонтов сократилась с 70% до 15%, система «1С:ТОИР Корп» будет внедрена на свиноводческих комплексах, молочных и мясоперерабатывающих заводах группы. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

В рамках проекта «Деснолу» предстоит автоматизировать управление 42,5 тыс. объектов ремонта. Основными предприятиями для тиражирования решения станут 24 площадки свиноводческого комплекса (28 тыс. объектов ремонта), Дмитрогорский молочный завод (2 тыс. объектов ремонта), четыре комбикормовых завода (5 тыс. объектов ремонта), Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод (5 тыс. объектов ремонта), а также новый мясоперерабатывающий завод в поселке Конышевка (2,5 тыс. объектов ремонта). Тиражирование пройдет по авторской методологии «Деснола», которая уже доказала свою эффективность на КМПЗ.

Подготовка к внедрению со стороны команды «Агропромкомплектации» началась еще до старта проекта на КМПЗ и велась в течение шести месяцев с участием 1500 специалистов технического департамента. В рамках подготовки были сформированы межфункциональные команды, объединяющие технических специалистов, руководителей участков и производственный персонал. Особое внимание при этом уделяется обучению операторов и мастеров, которые первыми выявляют потенциальные неисправности оборудования на мясоперерабатывающих предприятиях.

Помимо этого, для обеспечения единых стандартов работы под руководством технического директора ГК «Агропромкомплектация» Ильи Мещерякова создан Центр компетенций, который следит за соблюдением единой методологии обслуживания, отвечает за разработку корпоративных регламентов, организацию обучения сотрудников и контроль качества внедрения на всех предприятиях группы, включая транспортные подразделения. На данный момент уже выполнена полная паспортизация оборудования и осуществляется интеграция «1С:ТОИР Корп» с корпоративными системами «1С:Бухгалтерия», АСУ ТП и «1С:ERP». Она обеспечит единое информационное пространство для всех служб предприятия.

«Тиражирование системы «1С:ТОИР Корп» — это закономерный этап нашей цифровой трансформации, — отметил Илья Мещеряков, технический директор ГК «Агропромкомплектации». — Унификация процессов ТОиР на всех площадках позволит нам добиться прозрачности управления ремонтным фондом и сократить эксплуатационные затраты, а затем стать основой для разработки системы ключевых показателей эффективности (KPI) и дашбордов, которые помогут улучшить контроль над показателями работы технических служб».

Для успешной реализации проекта «Деснол» проведет обучение 220 сотрудников «Агропромкомплектации» по работе с системой в соответствии с матрицей полномочий.

«Мы рады продолжить сотрудничество с «Агропромкомплектацией» и помочь компании реализовать такой масштабный проект цифровизации ТОиР в агропромышленном секторе, — сказала Карина Насырова, руководитель проекта компании «Деснол». — Для подготовленных к комплексной цифровизации компаний и тщательно выстроенных измеримых KPI проекта наша методология помогает в кратчайшие сроки автоматизировать процессы управления активами и достигать экономических эффектов в результате автоматизации».

Ожидается, что внедрение «1С:ТОИР Корп» на новых площадках завершится в сентябре 2025 г. и позволит «Агропромкомплектации» сократить долю аварийных ремонтов на 25–30%, оптимизировать складские запасы на 10–15% и повысить общую эффективность управления производственными активами.