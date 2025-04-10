CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении

Пять новых поездов ЭП2Д вышли на экспрессные маршруты МоскваРаменское — Москва и Москва — Голутвин — Москва Казанского направления. Об этом CNews сообщили представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Новые составы повышенной комфортности «РЭКС» уже перевозят пассажиров ЦППК на Казанском направлении в качестве региональных экспрессов. В этих поездах установлены комфортные сидения, информационные экраны, в вагонах работает система микроклимата и доступны USB-разъемы для зарядки гаджетов.

«В конце 2024 — начале 2025 гг. компания получила пять экспрессов ЭП2Д, таким образом мы полностью обновили подвижной состав на экспрессных маршрутах от Москвы до Раменского и Голутвина, — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев. — До обновления подвижного состава возраст поездов на этих маршрутах составлял около 12 лет, сейчас - меньше полугода».

Остальные маршруты обычных экспрессов на Казанском направлении также обслуживаются современными поездами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

Потанин вложил миллиард в российского создателя производства алмазных пластин для чипов, которые заменят кремниевые

Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153