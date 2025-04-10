ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении

Пять новых поездов ЭП2Д вышли на экспрессные маршруты Москва —Раменское — Москва и Москва — Голутвин — Москва Казанского направления. Об этом CNews сообщили представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Новые составы повышенной комфортности «РЭКС» уже перевозят пассажиров ЦППК на Казанском направлении в качестве региональных экспрессов. В этих поездах установлены комфортные сидения, информационные экраны, в вагонах работает система микроклимата и доступны USB-разъемы для зарядки гаджетов.

«В конце 2024 — начале 2025 гг. компания получила пять экспрессов ЭП2Д, таким образом мы полностью обновили подвижной состав на экспрессных маршрутах от Москвы до Раменского и Голутвина, — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев. — До обновления подвижного состава возраст поездов на этих маршрутах составлял около 12 лет, сейчас - меньше полугода».

Остальные маршруты обычных экспрессов на Казанском направлении также обслуживаются современными поездами.