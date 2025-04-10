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МТС включила скоростной мобильный интернет для жителей Дуката

МТС сообщает о модернизации телеком-инфраструктуры в поселке Дукат на севере Магаданской области. Скорости мобильного интернета возросли на 30% для более 1000 жителей поселка и сотрудников градообразующего предприятия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дукат – молодой поселок, назван в честь одноименного серебряного прииска, расположенного неподалеку. В середине 1960-х годов геологическая партия открыла крупное месторождение благородного металла, которому дали название в честь средневековой венецианской монеты дукат. Обновленная сеть МТС позволит жителям поселка, а также посетителям образовательных, социальных учреждений пользоваться привычными цифровыми сервисами на комфортных интернет-скоростях. Сотрудники горнорудного предприятия, работающие вахтовым методом, могут совершать видеозвонки в высоком качестве, загружать «тяжелые» файлы в социальных сетях и мессенджерах.

«МТС последовательно развивает телеком-инфраструктуру в регионе, запуская новые базовые станции и модернизируя оборудование. Скоростной мобильный интернет – это возможность экономить силы и средства для решения бытовых вопросов, например, оплачивать счета онлайн, а также доступ к современным цифровым сервисам развлечений: онлайн-кинотеатрам, электронным библиотекам и стриминговым платформам», – сказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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