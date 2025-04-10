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«МегаФон» усилил 4G в угольной столице России

Жителям и гостям Кемерова стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками. «МегаФон» построил дополнительное телеком-оборудование в густонаселенных локациях Ленинского и Заводского районов города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые объекты связи появились на улицах Свободы и Мичурина, проспектах Московский, Октябрьский и Химиков. Улучшение качества сети почувствовали абоненты в многоквартирных домах, государственных, медицинских и образовательных учреждениях, магазинах и кафе, парках и скверах, на остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры.

Уверенное покрытие LTE-сети и стабильную передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивают низкие и средние диапазоны. Высокочастотный спектр отвечает за оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время. Согласно замерам, сделанными инженерами компании, она составляет 75 Мбит/с и более.

Теперь абоненты «МегаФона» могут быстрее скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, не боясь искажения картинки или звука, пользоваться цифровыми сервисами, образовательными и стриминговыми платформами, которые требуют стабильной передачи данных и малого времени отклика сети.

«Компания продолжает закрывать «белые пятна» на цифровой карте столицы региона. Регулярный мониторинг мобильной активности и обратная связь от наших пользователей помогают нам принимать наиболее эффективные с технической точки зрения решения, уделять внимание тем локациям, где спрос растет особенно интенсивно. Такой подход обеспечивает стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет‑трафика – с начала года жители и гости города «прокачали» на 26% больше данных, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.

Развитие телеком-инфраструктуры в Кемерово расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 70% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатели выросли на 9%.

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