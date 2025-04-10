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«Лаборатория Числитель» и «СДИ Софт» предложат бизнесу единое решение для технической инвентаризации и мониторинга

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и компания «СДИ Софт», отечественный производитель системы технического учета «СДИ Базис», заключили договор о технологическом партнерстве, в рамках которого подтвердили интеграцию системы технического учета инфраструктуры ИТ, связи и ЦОД «СДИ Базис» и системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

Операторам ЦОД, компаниям с крупной ИТ- и телеком-инфраструктурой, которые планируют использовать «СДИ Базис» для управления своими ИТ-активами (оборудование, программное обеспечение, лицензии, инженерные системы и др.), стала доступна система «Пульт», выступающая в роли модуля мониторинга. «Пульт» — это система мониторинга ИТ-инфраструктуры, зарегистрированная в реестре российского ПО, основанная на популярной открытой программной платформе Zabbix с улучшенными показателями производительности и дополненная новым функционалом.

«”СДИ Базис” обеспечивает основу для комплексного управления сетью, серверами, рабочими станциями и ПО, предоставляя полную картину учета имеющихся ресурсов и технологий. Следующим необходимым уровнем для эксплуатации ИТ-инфраструктуры становится потребность в настройке ее мониторинга — и здесь на помощь приходит “Пульт”, в котором встроены такие возможности. Благодаря совместно разработанной интеграции наших продуктов пользователи смогут легко и гибко организовать необходимый комплексный контроль за работой всей своей ИТ-инфраструктуры», — отметил Дмитрий Унтила, руководитель продукта «Пульт», «Лаборатория Числитель».

«С учетом усложняющейся инфраструктуры рынку необходимы комплексные и интегрированные решения, которые значительно более эффективны в настройке и эксплуатации. Бесшовная интеграция программных продуктов от компаний “СДИ Софт” и “Лаборатория Числитель” предоставит заказчикам инструмент для повышения эффективности работы служб развития и эксплуатации инфраструктуры», —сказал Евгений Кривоносов, генеральный директор компании «СДИ Софт».

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