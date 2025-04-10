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Х5 начала строительство собственного центра обработки данных в подмосковье

X5 Group, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объявляет о старте строительства собственного центра обработки данных (ЦОД) в Московской области. Новый объект станет частью цифровой инфраструктуры компании, ключевым элементом для обеспечения устойчивости, независимости и масштабируемости ИТ-сервисов X5. Запуск ЦОД Х5 запланирован на III квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

ЦОД будет использоваться как для размещения собственных ИТ-систем компании, включая логистику, аналитику и управление торговыми операциями, так и для развития корневой инфраструктуры, облачных платформ, обработки больших данных, внедрения ИИ, резервного копирования и других цифровых сервисов. В перспективе это даст компании инструмент для запуска и масштабирования новых продуктов.

ЦОД строится с учетом требований высокой отказоустойчивости, энергоэффективности и надежности. Общая площадь центра составит порядка 6000 кв. метров с выделенной электрической мощностью 10 МВт. Объект будет соответствовать уровню Tier III (международное руководство для классификации и оценки надежности и доступности ЦОД).

Архитектура дата-центра будет спроектирована в соответствии с современными требованиями энергоэффективности. Объект будет включать два независимых энергетических контура, резервное питание от собственных генераторов и систему охлаждения наружным воздухом (DFC), что позволит обеспечить бесперебойную работу всех критически важных ИТ-систем, достичь высокого показателя PUE (Power Usage Effectiveness) и снизить экологическую нагрузку.

«Развитие цифровой инфраструктуры — один из ключевых приоритетов для X5. Строительство собственного ЦОДа позволит нам минимизировать зависимость от внешних провайдеров, повысить надежность наших сервисов и предложить более качественные решения как для внутреннего использования, так и для наших клиентов. Кроме того, инвестиции в собственный ЦОД дадут X5 значительные преимущества в снижении стоимости владения и позволят сократить расходы компании более чем в три раза», — сказал Александр Костин, управляющий директор X5 Tech.

«Строительство и обслуживание собственного ЦОДа — это новый вызов и новый уровень компетенций для компании. Мы создаем ЦОД на основе лучших мировых практик: внедряем самые современные технологии в области охлаждения, энергоснабжения и автоматизации, чтобы обеспечить надежность, скорость и эффективность работы всех наших цифровых сервисов. Мы создаем профессиональную команду, которая будет отвечать за энергетику, климатику и другие инженерные системы ЦОДа», — сказал Олег Гаврилов, директор ИТ-сервисов, поддержки и инфраструктуры X5 Tech.

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