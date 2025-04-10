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«Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR

Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» внедрила R-Vision SOAR для автоматизации управления инцидентами информационной безопасности. Проект реализован совместно с партнером — ИТ-компанией «ИТ ИЗ», которая предоставила экспертную поддержку на всех этапах. Решение помогло службе информационной безопасности ГК ускорить обработку инцидентов на 50%, снизить нагрузку на специалистов и повысить прозрачность процессов. Об этом CNews сообщили представители компании R-Vision.

В ходе проекта проведен комплексный анализ существующих процессов информационной безопасности «Газпромбанк Лизинг». На первом этапе команда проекта совместно с экспертами «ИТ ИЗ» выстроила новые процессы, основанные на мировых практиках в области обработки инцидентов безопасности. Затем эти процессы были автоматизированы с помощью R-Vision SOAR.

Руслан Ахмедов, руководитель направления развития сервисов ИБ «ИТ ИЗ»: «Автоматизация обработки инцидентов — это не просто сокращение времени реакции, а трансформация всей системы управления информационной безопасностью. R-Vision SOAR позволяет выстроить прозрачные и предсказуемые процессы, минимизируя человеческий фактор. Важно, что команда заказчика активно вовлечена в процесс адаптации и развития системы, что повышает эффективность проекта в долгосрочной перспективе».

Все инциденты информационной безопасности, зафиксированные внутренними средствами мониторинга, поступают в систему R-Vision SOAR. Продукт автоматически регистрирует и классифицирует их, включая неполадки в работе средств защиты от утечек информации. На основе заранее настроенных сценариев реагирования система инициирует соответствующие действия по устранению угроз, что увеличило скорость реагирования на 50%.

Ранее инциденты хранились в разрозненных системах, что затрудняло их обработку и увеличивало время на реагирование. Специалистам приходилось вручную искать данные в разных источниках, сопоставлять информацию и только потом принимать меры. Теперь весь процесс централизован: система автоматически собирает и обрабатывает данные об инцидентах в едином интерфейсе. Руководители службы информационной безопасности теперь имеют доступ к дашбордам, что помогает оценивать риски и принимать обоснованные решения. Это обеспечило прозрачность процессов и ускорение реакции на инциденты.

Игорь Сметанев, директор по стратегическому развитию R-Vision: «Грамотно выстроенные процессы управления инцидентами — основа устойчивой системы кибербезопасности. В этом проекте мы не просто внедрили SOAR-систему, а создали фундамент для дальнейшего расширения автоматизации. Интеграция с системами мониторинга и управления активами позволит компании оперативно выявлять угрозы и минимизировать их последствия».

Сергей Ударцев, заместитель генерального директора по безопасности «Газпромбанк Лизинг»: «При выборе решения мы ориентировались на зрелость технологии и ее соответствие нашим задачам. Важно было не только автоматизировать обработку инцидентов, но и получить инструмент, способный масштабироваться и адаптироваться под наши процессы. Опыт «ИТ ИЗ» и гибкость R-Vision SOAR позволили нам заложить основу для дальнейшего развития системы безопасности».

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