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Дмитрий Григоренко: Госорганы получают право на «обезличенные» электронные подписи

Государственные учреждения, которые не имеют основных регистрационных номеров (ОГРН и ИНН), смогут получить «обезличенные» сертификаты квалифицированных электронных подписей. Выдавать их будет Федеральное казначейство. Соответствующий законопроект принят Госдумой в трех чтениях. Об этом CNews сообщили представители аппарата Правительства.

Таким образом, теперь все государственные органы смогут применять специальные «обезличенные» электронные подписи, чтобы автоматически подписывать и проверять документы. Это позволит ускорить обработку массовых запросов граждан, например, при выдаче справок, получении ряда государственных услуг, лицензий, разрешений и других юридически значимых документов.

Данные поправки устраняют серьезное бюрократическое препятствие, которое не позволяло многим ведомствам, особенно региональным и муниципальным, полностью перейти на цифровой документооборот.

«Внедрение электронной подписи уже сегодня позволяет ведомствам быстрее оформлять справки и разрешения, а гражданам – получать услуги онлайн. Мы расширяем практику использования таких решений на все уровни власти с целью повышения качества оказания государственных услуг, когда каждый документ можно оформить быстро и безопасно», – сказал заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

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