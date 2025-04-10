Более 1900 квартир застройщика «СМ.Сити» оборудовано умными системами защиты от протечек воды

Строительная группа «СМ.Сити» (Красноярск) установила в своих ЖК системы защиты от протечек Ujin. На сегодня устройствами оборудовано более 1900 квартир в cити-районах «Академгородок», «Южный берег» и cити-квартале «Кецховели». ЖК сданы в эксплуатацию. По предварительной оценке специалистов, обслуживающих систему, функционалом умного дома пользуются свыше 65% собственников квартир. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Жители могут пользоваться устройствами умного дома Ujin с помощью мобильного приложения, например, дистанционно управлять умными устройствами в квартирах и мониторить состояние системы водоснабжения. В случае обнаружения протечки система автоматически перекрывает подачу воды с помощью шаровых кранов и уведомляет звуковым и световым сигналом, а также пуш-сообщением. Это позволяет жильцам избежать неприятных ситуаций, связанных с ремонтом или возмещением ущерба, и сохранить свое имущество.

Функционал умного дома добавляет ценности объекту недвижимости. Сегодня застройщики, использующие цифровые решения, продают квартиры быстрее за счет повышения интереса к ЖК и лояльности покупателей. Кроме того, создание единой цифровой среды здания помогает снизить затраты на эксплуатацию объекта и сократить риски аварийных ситуаций.

«Важной задачей при установке систем защиты от протечек Ujin для нас было повышение потребительской ценности наших квартир за счет внедрения элементов умного дома. Сегодня мы активно осваиваем современные девелоперские практики, чтобы обеспечить новый стандарт качества жизни. Установка систем защиты от протечек Ujin — это важный шаг на пути к созданию умного и безопасного жилья», — отметил Александр Васильев, директор компании «Ситимаркетинг».

«Решение установить систему защиты от протечек является примером ответственного подхода к строительству и управлению жилым комплексом. Рады, что строительная группа «СМ.Сити» создает высокий уровень жизни для резидентов, который может стать примером для всех российских застройщиков. Уверены, что умные устройства станут надежным помощником для собственников ЖК», — сказала директор «Юникорн» Светлана Перминова.