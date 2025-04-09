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В Башкирии улучшили связь на родине художника Ахмата Лутфуллина

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям и гостям административного центра Абзелиловского района. «МегаФон» развернул дополнительную инфраструктуру связи в старинном селе Аскарово, откуда родом Ахмат Лутфуллин — один из самых значимых живописцев республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В своих работах Лутфуллин изображал жизнь в Башкирии в ХХ веке. Большим направлением в его живописи являются портреты местных жителей, от сельчан до известных писателей. Картины художника сейчас находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и Художественном музее имени М. В. Нестерова в Уфе.

Любители культуры, приехав на родину Ахмата Лутфуллина, могут делиться местными видами в соцсетях на скорости до 50 Мбит/c. Инженеры оператора задействовали средний и высокий диапазон частот, чтобы обеспечить оптимальную емкость сети.

«Аскарово — крупное село с населением в девять тысяч человек. Наличие надежной мобильной связи упрощает им решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться госуслугами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет с помощью смартфона намного удобнее. Наши технические специалисты увидели здесь особые нагрузки на сеть и поэтому расширили покрытие в восточной части населенного пункта», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Потребность в проведенных работах высока: за год общие объемы трафика абонентов оператора в Аскарово выросли на 25%. Отдельный пользователь сейчас использует в среднем по 23 ГБ интернет-данных в месяц. Для сравнения тот же показатель среди всех сельчан республики составляет 20 ГБ.

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