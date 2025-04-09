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Рекламный холдинг Group4Media повысил эффективность мероприятий с помощью «Контур.Толка»

В сервис перевели онлайн-встречи и вебинары. Клиенты переходят по ссылке — регистрироваться и устанавливать приложение не нужно. Зрителей стало больше, а количество мероприятий выросло. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

После ухода зарубежного вендора в Group4Media искали новое решение для коммуникаций, которое будет полностью соответствовать бизнес-процессам. Среди ключевых критериев выделили интеграцию с корпоративным календарем и поддержку единого входа (SSO), чтобы не создавать новые учетные записи.

По итогам тестирования выбрали сервис «Толк» от «Контура». Среди особенностей решения отметили интеграцию с Outlook, которая позволяет планировать загрузку и интуитивно понятный интерфейс.

Михаил Выскребенцев, руководитель клиентского сервиса Group4Media: «Переход на «Контур.Толк» прошел плавно, пользователи быстро адаптировались к новому инструменту. Сервис полностью заменил предыдущее решение и обеспечил комфортную работу с коллегами и клиентами».

В «Толк» перевели как внутренние, так и внешние коммуникации. Теперь в сервисе проводят планерки с коллегами, встречи с партнерами и клиентами, экспертные онлайн-мероприятия. В Group4Media отмечают: переход на «Толк» повлиял на эффективность клиентских вебинаров, а работать со статистикой стало удобнее. Сервис собирает всю информацию об участниках в одном отчете.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Наша цель — сделать внедрение «Контур.Толка» максимально простым и не требующим дополнительных ресурсов со стороны бизнеса. Сервис интегрируется с календарями, телефонией и системой единого входа (SSO), а благодаря API его можно встроить в любую корпоративную систему.

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