«МегаФон» включил 4G в хакасском селе Борец

Цифровые сервисы «МегаФона» – голосовые звонки по технологии VoLTE и мобильный интернет четвертого поколения – теперь доступны жителям и гостям села Борец в Ширинском районе республики. Дополнительные диапазоны, установленные на действующую базовую станцию, обеспечили покрытие сотовой сети и в населенном пункте, и на берегу озера Власьево, расположенном через дорогу от него. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Борец находится в 30 км от села Шира – центра курортного отдыха в Хакасии, и в 140 км от Абакана – столицы республики. В селе есть школа, детский сад и дом культуры. Благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете». Также сельчане могут получить дистанционную консультацию узких медицинских специалистов, которых в населенном пункте нет.

Кроме того, через село проходит межрегиональная трасса «Ачинск – Троицкое». Наличие надежного покрытия LTE‑сети позволит автопутешественникам, дальнобойщикам, транзитным водителям и пассажирам устанавливать необходимые приложения, строить маршруты, скачивать новую музыку в дорогу или решать возникшие в пути неотложные вопросы, а также решит задачу по обеспечению безопасности автомобильного движения.

«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Ранее в Борце была только голосовая связь, а теперь местные жители могут звонить с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом с того же устройства», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Уверенный прием сигнала как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, и стабильную скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время.

Помимо местных жителей мобильным интернетом активно пользуются туристы. Через дорогу от Борца расположено озеро, популярное у рыбаков, любителей отдыха в палатках и ночных посиделок с гитарой у костра.

Согласно замерам, сделанным инженерами компании, средняя скорость передачи данных составляет 40 Мбит/с. Этих показателей достаточно, чтобы абоненты могли звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.