К весне у дерева любви и ставропольского баобаба улучшили мобильный интернет

МТС обновила сеть сотовой связи в селе Найдёновка Изобильненского округа и в хуторе Октябрь Грачевского, в которых находятся ставропольские достопримечательности – дерево любви и ставропольский баобаб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС запустили дополнительное телеком-оборудование в этих сельских населенных пунктах, чем улучшили покрытие и скорость передачи данных. Усиленным интернетом смогут пользоваться не только местные жители, но и ставропольские путешественники.

Эти населенные пункты ставропольцы часто выбирают для мини-путешествий по краю в теплое время года. Притягивают гостей сюда необычные достопримечательности. В селе Найдёновка на смотровой площадке растет дерево любви, куда приезжают пары и молодожены, что признаться в своих чувствах и поклясться в верности. А хутор Октябрь известен ставропольским баобабом – огромным деревом из семи сросшихся осин. Из-за него местные равнинные пейзажи напоминают африканские прерии. Отправляясь на прогулку в этих местах, ставропольцы смогут сразу же делиться своими фото-впечатлениями онлайн.

«Мы продолжаем улучшать сотовую связь в сельских населенных пунктах. Для этого задействуем все наши ресурсы. В прошлом году по программе рефарминга мы перераспределили частоты в пользу сигнала 4G в 70 селах и станицах, чем улучшили скорость и покрытие мобильного интернета. Наши инженеры запустили сеть по программе «Устранение цифрового неравенства» в десятках сел. Ко нашей работе в этом году добавилась установка отечественных базовых станций и начали мы именно с сельских населенных пунктов», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.