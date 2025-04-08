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«Сибагро» внедрит систему Goodt WFM

Компания «Сибагро» и Molga Consulting подписали соглашение о внедрении цифровой системы Goodt WFM. Это ИТ-решение поможет «Сибагро» автоматизировать HR-процессы на Чистогорском свинокомплексе. По результатам пилотного проекта систему планируют запустить на остальных предприятиях агрохолдинга в 10 регионах России.

Отечественная платформа Goodt WFM позволит: планировать рабочие графики; прогнозировать занятость сотрудников; планировать график отпускных периодов; снизить нагрузку на HR-отдел, упростив документооборот; автоматизировать кадровый учет; улучшить структуру расходов на заработную плату.

Евгения Шенкао, директор «Сибагро-ИТ»: «В «Сибагро» трудятся 14 тыс. сотрудников. Чтобы сделать их работу удобнее и эффективнее, мы активно внедряем передовые решения по управлению HR-процессами. Уверена, что платформа Goodt WFM поможет нам решить весь комплекс задач».

Игорь Дудник, операционный директор направления развития новых продуктов Molga Consulting: «Мы рады, что смогли предложить «Сибагро» российское ИТ-решение, которое поможет повысить производительность труда, улучшить контроль над процессами и создать более комфортные условия для сотрудников. Система Goodt WFM ранее продемонстрировала высокие результаты на крупных предприятиях, и мы готовы сопровождать наших коллег на всех этапах ее адаптации».

Сергей Никитин, Первый вице-президент Molga Consulting: «Molga Consulting расширяет ассортимент решений для Заказчиков, предлагая, в том числе такие инновационные и эффективные продукты, как GoodT WFM. Платформа Goodt WFM разработана в России и отражает наши общие усилия по поддержке политики импортозамещения в области HR. Мы благодарны «Сибагро» за доверие команде проекта и приложим все усилия для качественного внедрения, которое приведет к повышению эффективности процессов».

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