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Pragmatic Tools расширяет возможности миграции с поддержкой файловых ресурсов

Компания Pragmatic Tools выпустила новую версию своего продукта Pragmatic Tools Migrator – 2.8. Ключевым нововведением стала поддержка миграции прав на файловых ресурсах (файловых шарах), что значительно расширяет возможности решения при комплексном импортозамещении ИТ-инфраструктуры.

Новая функциональность позволяет организациям не только мигрировать корпоративные каталоги, но и переносить структуру прав доступа к файловым ресурсам, сохраняя все настройки безопасности. Это особенно важный компонент при переходе с Microsoft-инфраструктуры, где файловые шары часто являются критически важным элементом для совместной работы сотрудников.

«Миграция прав на файловых шарах была одним из наиболее востребованных функциональных расширений со стороны ИТ-рынка. Реализация этой возможности позволяет решать задачу импортозамещения комплексно, не ограничиваясь только миграцией корпоративного каталога», – отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

Обновленная версия Pragmatic Tools Migrator также демонстрирует технологическую зрелость решения, ставшего полноценной платформой для миграции с зарубежных систем управления каталогами на отечественные аналоги. Продукт обеспечивает совместимость с российскими операционными системами, включая Astra Linux, «Ред ОС», «Альт», Rosa.

Широкие интеграционные возможности позволяют Pragmatic Tools Migrator взаимодействовать с различными корпоративными каталогами, системами управления учетными данными и ресурсами, что обеспечивает гибкость в построении гибридных инфраструктур на этапе миграции. Ии сосуществование нескольких корпоративных каталогов в процессе импортозамещения, обеспечивая безопасную и надежную миграцию и удобство работы для всех пользователей.

«Достигнутая технологическая зрелость нашего решения позволяет говорить о нем как о стандарте де-факто для миграции корпоративных каталогов в проектах импортозамещения. Поддержка всех ключевых российских операционных систем и расширенная функциональность делают Pragmatic Tools Migrator универсальным инструментом для различных сценариев перехода на отечественное ПО», – сказал Арефьев.

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