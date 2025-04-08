МТС добавила скорости LTE для жителей и гостей Мамоново

МТС обновила сеть мобильной связи в городе Мамоново Калининградской области. Перевод частот на современный стандарт LTE позволил увеличить скорость передачи данных на 20%, расширить емкость сети и покрытие мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили сеть на территории всего города Мамоново, где проживает более 8 тыс. человек. Скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20%.

«Мы стремимся обеспечить наших абонентов в Калининградской области качественной связью и быстрым интернетом, что особенно важно в условиях растущего спроса на цифровые услуги. Обновление сети в Мамоново — это шаг к созданию более удобной и доступной цифровой среды для всех жителей и гостей этого города. Кроме того, мы активно работаем над развитием сети в регионе, чтобы местный бизнес мог легко внедрять современные технологии для повышения эффективности работы», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.